Haberler » Güncel » Kırşehirli sporculardan 30 madalya - Haber

Kırşehirli sporculardan 30 madalya

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü bünyesinde faaliyet gösteren Kırşehirli sporcuların katıldıkları boks ve tekvando müsabakalarında 30 madalya kazandığı bildirildi.

14.11.2019 13:54 | Son Güncelleme: 14.11.2019 13:54Kırşehirli sporculardan 30 madalya
Gençlik ve İl Müdürlüğü bünyesinde faaliyet gösteren Kırşehirli sporcuların katıldıkları boks ve tekvando müsabakalarında 30 madalya kazandığı bildirildi.
Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, 'da düzenlenen iller arası tekvando turnuvasına 21 il, 43 kulüp ve 490 sporcunun katıldı.
İl müdürlüğü bünyesindeki tekvando takımı sporcuları müsabakalarda 5 altın, 5 gümüş, 4 bronz madalya kazandı.
Mersin Boks İl Temsilciliğinin düzenlediği turnuvaya da Kırşehir'den çok sayıda sporcu katıldı.
Üç gün süren turnuvada Kırşehirli boksörler 7 altın, 7 gümüş, 2 bronz madalya kazanarak, genel klasmanda da ikinci oldu.
Kırşehir Gençlik ve Spor Müdürü Faruk Şahin ve diğer yetkililer, her iki turnuvada toplam 30 madalya kazanan sporcuları tebrik etti.

Kırşehir, Karaman, Güncel

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Haberleri
15:03 İçişleri Bakanlığı: 8 DEAŞ'lı sınır dışı edilecek
15:02 Çanakkale'de 39 kaçak göçmen yakalandı
14:57 Çocuk hakları için yürüdüler
14:57 Tedavileri tamamlanan 3 kızıl geyik yavrusu üretim merkezine gönderildi
15:02 Antalya josef sural'ın öldüğü kazada bilirkişi raporu şoförü asli kusurlu buldu
14:53 Renk körü olanların polis olamayacağı kesinleşti
14:32 Son dakika: Bakan Kurum: Dar gelirlilere 100 bin konut için çalışmalar başladı
14:19 Son dakika: İçişleri Bakanlığı: 1 İngiliz, 7 Alman sınır dışı ediliyor
12:50 Son dakika: 4 gündür ara bölgede kalan DEAŞ'lı terörist, ABD'ye gönderilecek
00:50 Son dakika: Erdoğan, Trump'ın gönderdiği mektupların akıbetini açıkladı: Sayın Başkan'a geri takdim ettim
14:19 Son dakika: İçişleri Bakanlığı: 1 İngiliz, 7 Alman sınır dışı ediliyor
14:32 Son dakika: Bakan Kurum: Dar gelirlilere 100 bin konut için çalışmalar başladı
14:12 Kerahat vakti nedir? Kerahat vakitleri nelerdir? Kerahat vakti ne zamandır?
12:30 Salavat nedir? Salavatı şerife nasıl getirilir? Salavatlar nasıl çekilir? Salavat dinle!
14.11.2019 15:05:19