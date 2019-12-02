Haberler » Güncel » Kırşehirli STK'lardan Ahilik deklarasyonu - Haber

Kırşehirli STK'lardan Ahilik deklarasyonu

30 Kasım tarihlerinde düzenlenen "Uluslararası Ahilik Fuarı ve İş Ahlakı Zirvesi" ardından Kırşehir'de yer alan sivil toplum kuruluşları ortak deklarasyon açıkladı.

02.12.2019 15:35 | Son Güncelleme: 02.12.2019 15:40Kırşehirli STK'lardan Ahilik deklarasyonu
30 Kasım tarihlerinde düzenlenen "Uluslararası Ahilik Fuarı ve İş Ahlakı Zirvesi" ardından 'de yer alan sivil toplum kuruluşları ortak deklarasyon açıkladı.

Esnaf Odalarında bir araya gelen TSO, Ziraat Odası ve esnaf odaları yöneticileri adına konuşan birlik başkanı Bahamettin Öztürk, "Bizler, Ahilikle birlikte höşmeriminde tescilini aldık. Ahiliğin merkezinin de Kırşehir olduğunu herkesin kabul etmesi gerekir" dedi.

Konya Büyükşehir Belediye Başkanının "Uluslararası Ahilik Fuarı ve İş Ahlakı Zirvesi" konuşmasında talihsiz bir açıklamada bulunduğunu belirten birlik başkanı Öztürk, "Nasıl Türkiye'nin başkenti Ankaray'sa Ahiliğin merkezi de Kırşehir'dir. Bundan hiç kimsenin şüphesi olmasın. Ahilik Yürütme Kurulunun 2008 yılında aldığı kararda da açıkça, Ahiliğin merkezinin Kırşehir olduğu söyleniyor. Devlet erkanından Ahiliğin alınması gibi hiçbir açıklamada gelmemiştir" diye konuştu.

Delinin birinin kuyuya bir taş atması sonucu halkta Ahiliğin elden gittiği gibi söylentiler oluştuğunu belirten Öztürk, açıklamasını şöyle sürdürdü:

"Ahilik hiçbir yere gitmiyor. Siz, Ahiliğe sahip çıkın. Ahiliğin merkezi Kırşehir, bunu Cumhurbaşkanımız dahil herkes söylüyor. Bizim amacımız Ahiliği daha iyi yerlere taşımak. Bu şekilde gündem olması bizi üzdü. Ahilik bizim yumuşak karnımız. Ahilik üzerinden hiç kimse siyaset yapmasın yapanlar da Ahiliğin altında kalır. Geldiğimiz günden itibaren Ahiliğin marka tescili Kırşehirde'dir."

Kırşehir CHP Milletvekili Metin İlhan'ın "Kırşehir CHP'ye Ahilik Konya'ya Verildi" başlıklı sosyal medya paylaşımı sonrası tartışmalar başlamış Kırşehir kamuoyunda da Ahiliğin verildiği yönünde söylemler artmıştı. - KIRŞEHİR

Kırşehir, Güncel

Kaynak: İHA

Güncel

Son Dakika Haberleri

17:04 İçme suyu hattından 6 metrelik ağaç kökü çıktı - Haber
17:03 Kazada ölen çiftin cenazeleri törenle memleketlerine gönderildi - Haber
16:59 "Elimi Tutsan Engelimi Unutsam" etkinliği çocukları güldürdü - Haber
16:59 Yaralı şahin koruma altına alındı - Haber
16:58 Recep Akdağ Medipol öğrencileri ile buluştu - Haber
16:53 Avrupa'da hangi ülke ne kadar asgari ücret veriyor? - Haber
16:52 Cezaevinde rahatsızlanan Demirtaş'ın nefes almakta zorlandığı ortaya çıktı - Haber
16:36 Kadın öğretmenden beş erkek öğrencisine cinsel istismar - Haber
16:28 HDP, bilinci kapandığı iddia edilen Selahattin Demirtaş'ı ziyaret edecek - Haber
16:28 Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Ahsen Unakıtan'ı aradığı iddiasına yalanlama! - Haber
15:45 Eski kocası tarafından satırla öldürülen kadının çantasından çıkan mektup yürek burktu
13:25 Japonya'da bir otel, Youtube'dan canlı yayın yapma şartıyla geceliği 1 dolara otel kiralıyor
13:10 Esrarengiz görüntünün çekildiği köyde büyük korku hakim
12:20 Mesaide sosyal medyaya girmek kovulma sebebi sayıldı
11:04 Avcılar 316 kiloluk yaban domuzu vurdular
2.12.2019 17:05:30