Kirsten Landman'ı Dakar Rallisi heyecanı sardı

Güney Afrika'nın en iyi off-road, enduro yarışçısı Kirsten Landman, Dakar Rallisi'nde başlangıç çizgisine gidecek ilk Güney Afrikalı kadın olmanın mutluluğunu yaşıyor.Çocukken kuzeni ve amcasıyla kır bisikletiyle eğlenen Landman, yıllar geçtikçe off-road ve enduro sporuna ilgi duydu. Profesyonel kariyerine 22 yaşında başlayan Landman, ulusal, uluslararası birçok etkinlikte yarışıp iyi sonuçlar elde etti.Güney Afrika'dan yetişen profesyonel off-road, zor enduro sürücüsü olarak tanınan Landman, zor enduro yarış sahnesinde en üst seviyede yarışıp, çoğu zaman bunu yapan tek kadın olmayı başardı. Antalya 'nın Kemer ilçesinde düzenlenen 10. Sea To Sky Enduro Yarışları'nın zorlu etaplarında mücadele eden Kirsten Landman, 28 ülkeden 260 sporcunun mücadele ettiği organizasyonda, bitiş noktasına herkesten önce ulaşabilmek için gaza basıyor."Antalya'daki atmosfer muhteşem"Suudi Arabistan'da 5-17 Ocak 2020'de gerçekleştirilecek Dakar Rallisi'nde start çizgisine gidecek ilk Güney Afrikalı kadın olacak Landman, AA muhabirine yaptığı açıklamada, enduro sporu, Antalya'daki organizasyon ve Dakar Rallisi'ne ilişkin değerlendirmelerde bulundu.Landman, 8 yaşından beri spor yaptığını, babası ve kuzenlerinin de enduro ile uğraştığını anlattı."Bütün dünyayı bu spor sayesinde dolaşmak çok güzel, heyecan verici." diyen Kirsten Landman, endurodan çok keyif aldığını kaydetti.Türkiye'de, Antalya'da bulunmaktan memnuniyet duyduğunu dile getiren Landman, Sea To Sky Enduro Yarışları'na 4 yıldır katıldığını, her sene biraz daha zorlaştığına dikkati çekti.Antalya'daki atmosferin, seyircinin muhteşem olduğunu ifade eden Landman, şunları kaydetti:"Dakar Rallisi'ne hazırlanıyorum. Dakar Rallisi'ne üç ay kaldı, hazırlıklarımız çok iyi gidiyor. Mümkün olduğunca kumda sürmeye çalışıyorum. Sponsorum yeni ralli motosikleti aldı. Enduro motosikleti ralli motorundan daha hafif. İdolüm, kahramanım İspanyol Laia Sanz. Dünyanın en iyisi o. Dakar Rallisi'nde onu geçme niyetim yok. Ondan öğrenmeye devam edeceğim. Onunla aynı statta bile olmak, benim için bir rüyanın gerçek olması demek."