Kırtasiye Fuarına Büyük İlgi: 11 Bin Metrekarelik Alan Kiralandı!

Sektörde en değerli organizasyonlardan biri olan fuara Sudan'dan Çin'e kadar gösterilen ilgiden oldukça memnun olduklarını belirten TÜKİD Başkanı Vecdet F. Şendil, "11 bin metrekarelik alan kiralandı bile. Yurt içi ve yurt dışından 20 bin profesyonel katılımcıyı ağırlamayı hedefliyoruz. Sadece yurt içi pazarda 200 milyon liralık ticaret hacmi oluşturabileceğiz. İlham verici aktivitelerimiz de olacak" dedi

Tüm Kırtasiyeciler Derneği'nin (TÜKİD) desteğiyle düzenlenen 'İstanbul Kırtasiye-Ofis Fuarı' bu yıl 20-24 Şubat günleri arasında 25'inci kez kapılarını açacak. Çeyrek asrı geride bırakan fuarda birçok yenilik yapılacak. 25 yıllık süreçte önceliklerinin değişimi bir sürüklenme şeklinde yaşamamak olduğunu belirten TÜKİD Başkanı Vecdet F. Şendil, "Yani kontrolümüz altında, gelişim gösteren bir değişim amaçladık. Yurt dışı fuarlarında gözlemlediğimiz başarılı uygulamaları not ederek kendimize uyarladık. Nihayetinde fuarımız uluslararası bir nitelik kazandı ve bugün kırtasiye sektöründe en değerli fuar organizasyonlarından biri oldu" dedi.

İLHAM VERİCİ AKTİVİTELERİMİZ OLACAK

Bu yılki önceliklerinin kendine özgülük olduğunu anlatan Şendil, ortak satış kampanyasından eğitim sunumlarına, sanatsal etkinliklerden söyleşilere kadar bir dizi etkinlik planladıklarını söyledi. Trend alanını her geçen yıl daha da güçlendirdiklerini de ifade eden Şendil, sözlerini şöyle sürdürdü: "Bu yıl hem yeni ürün hem de trend ürünleri sunacağımız bir alan düzenlemesinin planlamasını yaptık. Başlıca amacımız, katılımcı firmalarımızın trendleri daha uygun maliyetlerle yakalama ve yeni ürün ortaya koyma becerilerini hakkıyla teşhir etmek. Küçük ölçekli perakendecilerimize ilham vermesini umut ettiğimiz 'Perakende Eğitim Programı'mız fuar boyunca misafirlerimizin katılımlarına açık olacak. Bir de yarışma projemiz var. Çalışmalarımızı ilham verici aktiviteler üzerinde yoğunlaştırdık."

11 BİN METREKARELİK ALAN KİRALANDI

TÜKİD'in fuarın danışmanlığını üstlenirken asıl yüklenicinin 3'üncü kez TÜYAP Fuar ve Kongre Merkezi olduğunun da altını çizen Şendil, böylesi durumlarda tarafların iş birliğine ve iletişime açık olmasının hayati önem taşıdığını söyledi. "Biz TÜYAP'la bu uyumu yakaladığımıza inanıyoruz. Birbirimizin istek ve kaygılarını umursuyoruz, iş birliğimizden ve verimliliğinden memnunuz" dedi. Alan rezervasyonlarının başladığını anlatan Şendil, şimdiden 11 bin metrekarelik alanın kiralandığını söyleyerek sözlerini şöyle sürdürdü: "Açıkçası mevcut ekonomik koşullarda biz de bu denli yoğun bir ilgi beklemiyorduk. Hem satılan alan hem de satış süresi bakımından oldukça yoğun bir ilgiyle karşı karşıyayız. Sudan'dan Çin'e kadar geniş bir katılım talebi söz konusu. Afrika ve Doğu Avrupa pazarlarıyla ilişkilerimizin belirgin bir gelişim gösterdiği gelen taleplerden anlaşılıyor. 2019 fuarı için beklentimiz, yurt içi ve yurt dışından 20 bin civarında profesyonel katılımcıyı ağırlamak."

2018 yılında Anadolu'dan fuara katılan yaklaşık 1.500 perakendeciye 3 geceye kadar ücretsiz konaklama imkanı sağladıklarını belirten Şendil, bu yıl hem konaklayan kişi sayısını hem de konaklamaların çeşitliliğini artıracaklarını söyledi.

DIŞA BAĞIMLILIK AZALIYOR

Fuarın sadece yurt içi pazarda 200 milyon liralık bir ticaret hacmi doğurduğunu anlatan Şendil, "Fuarımız sektörün profesyonellerine hitap ettiği için perakende kanalı yıllık siparişlerinin önemli bir bölümüne bu dönemde karar veriliyor" dedi. Geçen yıl sektörün sadece defter, kalem, silgi gibi geleneksel kırtasiye ürünleri için toplam ihracat hedefinin 500 milyon dolar olduğunu belirten Şendil, "Bakanlığımızın paylaştığı bilgilere göre elektronik ofis malzeme ve ekipmanlarıyla birlikte 3.2 milyar doları bulan bir sektör ihracatı söz konusu. Toplam ithalat ise 3.6 milyar dolar civarında. Sektörün geçmiş yıllardaki rakamlarıyla karşılaştırıldığında dışa bağımlılığın her geçen yıl azaldığı görülüyor" ifadelerini kullandı.

Kırtasiye ürünlerindeki değişim hakkında da bilgi veren Şendil, şunları kaydetti: "Kırtasiye ürünlerinde ana akım moda ve alt kültür moda akımları başlıyor. Bu ne demek? Artık ofisinizdeki masaüstü ekipmanlarınızdan yanınızdan ayırmadığınız kalem ve ajandalara kadar her şey çok daha renkli çeşitli ve alışılagelmiş estetik biçimlerin ötesine geçmiş durumda. Tüketici de bu çeşitliliği kendi bireysel tercihleri doğrultusunda yorumluyor. Hal böyle olunca da kırtasiye ürünlerinde ana akım moda ve alt kültür moda akımları başlıyor."