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Kırtasiye malzemesi yüklü tır alev alev yandı

Hakkari-Çukurca karayolunda seyir halindeyken aniden alev alan kırtasiye malzemesi tır tamamen yandı.

29.11.2019 16:35 | Son Güncelleme: 29.11.2019 16:40Kırtasiye malzemesi yüklü tır alev alev yandı
Hakkari- karayolunda seyir halindeyken aniden alev alan kırtasiye malzemesi tır tamamen yandı.

Şırnak'tan Hakkari istikametine giren plakası ve sürücüsünün ismi öğrenilemeyen kırtasiye malzemesi tır, Hakkari- Çukurca karayolunun 60'ıncı kilometresindeki Köprülü Jandarma Tabur Komutanlığı yakınlarına geldiğinde ön tekeri patladı. Tekerin patlaması üzerine aniden çıkan alevler, kısa sürede tırı sardı. Askeri birlik ve Çukurca Belediyesine ait itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu yangın söndürülürken, tır kullanılmaz hale geldi. - HAKKARİ

Çukurca, Hakkari, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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