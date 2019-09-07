Haberler» Güncel» Haber

Kırtasiye ürünlerine bu sene zam yok

2019-2020 eğitim öğretim yılının başlamasına sayılı günler kala kırtasiyecilerde yoğunluk başladı.

07.09.2019 14:32 Kırtasiye ürünlerine bu sene zam yok
2019-2020 eğitim öğretim yılının başlamasına sayılı günler kala kırtasiyecilerde yoğunluk başladı.

209-2020 eğitim öğretim yılı, Pazartesi günü başlıyor. Öğrencileri okul heyecanı sararken, kırtasiyecilerde de hummalı bir çalışma sürüyor. Yeni sezona hazırlanan kırtasiyeciler, okulun açılmasıyla beraber artacak olan işlerinden dolayı memnun.

Kayseri'de kırtasiyecilik yapan Erdin Dönmez, "Yeni sezon hazırlıkları iyi gidiyor. Biz hazırlıklarımızı yaptık. Eksikliklerimizi tamamladık. Hazır bir şekilde okulların açılmasını bekliyoruz. Bu sene fiyatlarımızda zam yok. Fiyatlar geçen seneyle aynı. Vatandaşlarımızdan kırtasiyecileri tercih etmelerini istiyoruz. Bizim ürünlerimiz kaliteli ve markalı ürünlerdir" ifadelerini kullandı. - KAYSERİ

Kayseri, Güncel

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Haberleri
15:29   Angelina Jolie'nin destek verdiği ilk bağımsız Afgan Filmi Adana Altın Koza'da!
15:29   Chp lideri kılıçdaroğlu efeler'de konuştu
15:28   Beylikdüzü'nde oyun fuarı kuyruğu
15:26   Otomobilin, başka bir otomobille çarpışıp takla attığı kaza kamerada
15:26   Festivalde gıda satışı yapan stantlar denetleniyor
15:26   Çanakkale Savaşı'nda batan İngiliz denizaltısı görüntülendi
15:26   Üzüm hasadı başladı