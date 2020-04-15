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Kırtasiyeciden sağlık çalışanlarına siperli maske

Kahramanmaraş'ta bir kırtasiyeci sağlık çalışanlarına 550 adet siperli maske hediye etti.

15.04.2020 10:18 | Son Güncelleme: 15.04.2020 10:18
Kırtasiyeciden sağlık çalışanlarına siperli maske
Kahramanmaraş 'ta bir kırtasiyeci sağlık çalışanlarına 550 adet siperli maske hediye etti.

Kentte 20 yıldır faaliyet gösteren kırtasiyeci, korona virüs tedbirleri kapsamında siperli maske tedarik etti. Çalışanlar tarafından iş yerinde hazırlanan 550 adet siperli maske, sağlık çalışanlarına verilmek üzere İl Sağlık Müdürlüğüne teslim edildi.

İş yeri sahibi Hasan Çiftçioğlu, siperli maskenin, korona virüs tedavisinde sağlık çalışanlarının en çok tercih ettiği maske türü olduğunu belirterek, "Önemli bir süreç içerisindeyiz ve değerli sağlık çalışanlarımıza özel olarak tedarik ettiğimiz maskelerle onların yanında olduğumuzu hissettirmek istedik. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde bu sürecin tamamlanacağı inancımız tam. Genellikle sağlık çalışanları için uygun bir maske olduğu için bu yönde çalışma yaptık ve toplam 550 adet maskeyi İl Sağlık Müdürlüğüne teslim ettik" dedi. - KAHRAMANMARAŞ

Kaynak: İHA

Etiketler: Kahramanmaraş, Güncel
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