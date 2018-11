19 Kasım 2018 Pazartesi 17:03



19 Kasım 2018 Pazartesi 17:03

Kırtasiyedeki alışveriş kanlı bitti...Dükkan sahibi ile müşteri arasında çıkan bıçaklı kavga sonucu 2 kişi yaralandıANKARA - Ankara 'nın Yenimahalle ilçesindeki bir kırtasiyede, dükkan sahibi ile müşteri arasında çıkan bıçaklı kavga sonucu 2 kişi yaralandı. Olay, Ankara'nın Yenimahalle ilçesinde saat 14.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, A. C. isimli bir şahıs, kırtasiye ürünü almak üzere Kızılcahamam Caddesi'nde bulunan bir kırtasiye işletmesine geldi. Bir süre sonra ismi henüz öğrenilemeyen kırtasiyeci ile A. C. arasında tartışma başladı. Alevlenen tartışma sonucu saldırgan A. C., kırtasiyeciyi yumruk darbeleriyle yaralayarak cebindeki bıçağı çıkarttı. Bıçakla kırtasiyecinin üzerine yürüyen A. C.'yi fark eden M. Y. ise saldırganın elindeki bıçağı almak için hamle yaptı. Bu sefer ikili arasında başlayan kavga sonucu M. Y. boynundan aldığı bıçak darbesiyle yaralandı. Kanlar içinde kalan M. Y.'yi gören çevre esnafı, yaralıyı hemen yolun karşısındaki sağlık ocağına götürerek durumu ilgili yerlere bildirdi. Kısa süre olay yerine intikal eden polis ekipleri, saldırgan A. C.'yi olayda kullandığı bıçakla birlikte gözaltına alırken, sağlık ekipleri de ilk müdahalesi sağlık ocağında yapılan M. Y.'yi hastaneye kaldırdı. Polis , saldırgan A. C.'yi ifadesi alınmak üzere emniyete götürürken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.