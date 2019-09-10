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Kırtasiyelerde yoğun mesai

Yeni eğitim-öğretim yılının başlamasıyla birlikte kırtasiyelerde hareketlilik başladı.

10.09.2019 09:33 Kırtasiyelerde yoğun mesai
Yeni eğitim-öğretim yılının başlamasıyla birlikte kırtasiyelerde hareketlilik başladı.

Okulların açılmasıyla beraber kırtasiyelere akın eden veliler, başta okul çantası, kalem, defter, silgi gibi çocuklarının temel ihtiyaçlarını ve eksiklerini karşılıyor. Bazı veliler, pahalılıktan ötürü serzenişte bulundular. Piyasadaki sağlıklı olmayan ve ucuz olan ithal ürünlerin insan sağlığına zarar verdiğini ifade eden uzmanlar ise, velilerin daha dikkatli olmalarını önerdiler. Ucuz ve sağlığa zararlı ürünlerle birlikte sektörde haksız rekabet yaşandığını kaydeden kırtasiye esnafı da denetim yapılmasını istedi. - TEKİRDAĞ

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Kaynak: İHA

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