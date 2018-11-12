Kırteke Akçadağ'da AK Parti'den Aday Adayı Oldu

12 Kasım 2018 Pazartesi 17:34



12 Kasım 2018 Pazartesi 17:34

Malatya Ticaret ve Sanayi Odası (TSO) ve TOBB Türkiye İnşaat Müteahhitleri Meclis üyesi olan Mustafa Kırteke Akçadağ AK Parti'den 31 Mart 2019 Belediye Başkanlığı seçimleri için resmi aday adaylığı başvurusunda bulundu.Kalabalık bir gurupla AK Parti Akçadağ İlçe Başkanlığına gelen Malatya Ticaret ve Sanayi Odası (TSO) ve TOBB Türkiye İnşaat Müteahhitleri Meclis üyesi olan Mustafa Kırteke,31 Mart 2019 Belediye Başkanlığı seçimleri için resmi aday adaylığı başvurusunda bulundu.AK Parti Akçadağ ilçe Teşkilat binasında düzenlenen programda konuşan Kırteke," 31 Mart'ta yapılacak olan mahalli idareler seçimlerinde Akçadağ AK Parti'den aday adayı müracaatında bulunmak üzere buradayız.Akçadağ ilçemizi layık olduğu en üst düzeye taşıyacağımıza ben ve ekibim buna inandık ve bu inançla bu kutlu davaya partimize hizmet etmek adına yola çıktık.Şunu önemle belirtmek isterim ki; bu görev bize verilirse bizim yönetim anlayışımız adalet ve istişare odaklı olarak ortak aklı öne çıkaran bir anlayış çerçevesinde olacaktır.Ayrıca aday adaylığı sürecinde birleştirici ve tüm herkesi kucaklayan bir seçim yarışı büyük önem taşımaktadır.Partimizde aday adayı olan tüm arkadaşlarımız çok değerli ve kıymetli arkadaşlarımızdır.Bu nedenle partimizin vereceği karara sonuna kadar saygılı olacak ve kutlu görev kime verilirse verilsin partimizin kararı doğrultusunda seçimlerde AK Parti'nin Akçadağ'da birinci parti olarak çıkması için gereken çabayı göstereceğiz."diye konuştuKırteke daha sonra dosyasını AK Parti Akçadağ ilçe Başkan Yardımcısı Mustafa Turhan'a teslim etti. - MALATYA