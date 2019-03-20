Kırteke Çalışmalarını Sürdürüyor

Cumhur İttifakı AK Parti Akçadağ
Belediye Başkan Adayı Mustafa Kırteke
Akçadağ ilçesine bağlı Kozluca
ve Büyük köy Mahallelerini ziyaret ederek destek istedi.
Vatandaşlar tarafından yoğun ilgiyle karşılanan Kırteke, "Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan
'ın söylediği gibi gönül belediyeciliği yapacağız, kapı kapı gezerek projelerimizi anlatacağız. Seçimlerde tarih yazacağız" diye konuştu.
Kırteke, daha sonra Akçadağ ilçesinde esnaf ve vatandaşları ziyaret ederek sorunlarını dinledi. - MALATYA
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Kaynak: İHA