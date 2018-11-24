Kırteke'den Öğretmenler Günü Mesajı

24 Kasım 2018 Cumartesi 15:14



24 Kasım 2018 Cumartesi 15:14

AK Parti Akçadağ Belediyesi Başkan aday adayı Mustafa Kırteke 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla bir mesaj yayınladı.Aday Adayı Mustafa Kırteke, mesajında öğretmenlerin 2023 hedeflerine yürüyen Türkiye'nin geleceğinin inşasında büyük pay sahibi olduğunu belirterek, "Hayatın merkezine insanı alan, önce insan diyen, İnsanı yücelt ki devlet yücelsin felsefesiyle hareket eden bir medeniyetin varisleri olarak; kişiliğimizin belirlenmesinde, yetişmemizde, hayata dair kanaatlerimizin, düşüncelerimizin oluşmasında büyük emekleri olan öğretmenlerimiz 2023 hedeflerine emin adımlarla yürüyen Türkiye'nin geleceğinin inşasında büyük pay sahibidir. Öğretmen; işinin ehli bir usta gibi çocuk veya gencin geleceğini şekillendirir. Yalnızca bilginin öğretilmesini sağlamaz aynı zamanda istediğimiz davranışların çocukta kalıcı olmasını sağlayacak eğitimi verir. Yarınlarımızın yetiştirilmesi görevini fedakarca üstelenen kıymetli öğretmenlerimiz, ülkemizin geleceği açısından çok büyük sorumluluk taşıyor ve bu görevi layıkıyla yerine getiriyorlar. Bu vesileyle tüm öğretmenlerimizin 24 Kasım Öğretmenler Gününü tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyorum" ifadelerini kullandı. - MALATYA