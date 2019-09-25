Kırtık Dere Temizliğinin Nurlupınar ayağı tamamlandı

Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü, yağışlı havaların gelmesiyle birlikte dere temizlik çalışmalarına hız kazandırdı. Bu kapsamda MASKİ, Şehzadeler ilçesine bağlı Nurlupınar Mahallesi'ndeki ıslahlı dere yatağında başlattığı dere ve menfez temizlik işini tamamladı. Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığına bağlı ekipler tarafından Kırtık Deresi'nde yürütülen titiz çalışma ile yağışlı havalarda yağmur sularının sağlıklı şekilde uzaklaştırılması sağlandı. Derenin içerisinden geçtiği Akpınar ve Adnan Menderes mahallelerinde ise temizlik çalışmaları tüm hızıyla sürüyor.

DERE ISLAHI DA MASKİ TARAFINDAN YAPILMIŞTI

MASKİ Genel Müdürlüğü, 2017 yılında mahallede 200 metre betonarme U kesit ve 31 metre menfez imalatı gerçekleştirerek yağmur sularını sağlıklı bir şekilde uzaklaştırılmasını sağladı. 400 metre de panel çit imalatı yapılan dere yatağında can ve mal güvenliği de koruma altına alındı.

"TEMİZLİK YAPILAN BÖLGE, MAHALLEMİZİN EN SIKINTILI YERİYDİ"

Nurlupınar Mahalle Muhtarı Mehmet Akşit, "MASKİ'nin temizliğini yaptığı bölge, mahallemizin en sıkıntılı yeriydi. Yağışlarda menfezlerdeki tıkanıklıktan dolayı sular birikiyor ve taşma yapıyordu. Şuan bu bölge ekipler tarafından temizlendi. Yapılan hizmetten memnunuz ve teşekkür ediyoruz. Çalışmaların devamını da sabırsızlıkla bekliyoruz. Umarım mahallemiz adına daima böyle güzel hizmetler olur" diye konuştu.