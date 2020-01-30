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Kırtık Şantiyesi'nde Kan Bağışı

Manisa Büyükşehir Belediyesi Kırtık Şantiyesi'nde görevli personeller, Büyükşehir Belediyesi ve Türk Kızılay'ı işbirliğinde gerçekleştirilen kan bağış kampanyasına katılarak, kan bağışında bulundu.

30.01.2020 17:08 | Son Güncelleme: 30.01.2020 17:08Kırtık Şantiyesi'nde Kan Bağışı

Manisa Büyükşehir Belediyesi ve Türk 'ı işbirliğinde düzenlenen kan bağış kampanyası devam ediyor.

Geçtiğimiz Pazartesi günü başlayan kan bağış kampanyası kapsamında Büyükşehir Belediyesi hizmet binası, Ulaşım Daire Başkanlığı, Şehirlerarası Otobüs Terminali, İtfaiye Daire Başkanlığı'nda gerçekleştirilen kan bağışlarının ardından Kırtık Şantiyesi'nde kan bağışları toplandı. Manisa Büyükşehir Belediyesi'nin Kırtık Şantiyesi'nde görevli personeller de kan bağış kampanyasına yoğun ilgi gösterdi.


Kızılay, Güncel

Kaynak: Bültenler

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