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Kış Antrenman Yarış Serisi Dönemi Bisiklet Yarışları Antalya'da yapılacak

Antalya'da kış turizmine katkı sağlaması amacıyla Enda Tour Uluslararası 2020 Kış Antrenman Yarış Serisi Dönemi Bisiklet Yarışları düzenlenecek.

21.01.2020 14:44 | Son Güncelleme: 21.01.2020 14:44Kış Antrenman Yarış Serisi Dönemi Bisiklet Yarışları Antalya'da yapılacak
'da kış turizmine katkı sağlaması amacıyla Enda Tour Uluslararası 2020 Kış Antrenman Yarış Serisi Dönemi Bisiklet Yarışları düzenlenecek.
Spor Turizm Birliği ve Türkiye Seyahat Acentaları Birliğinin (TÜRSAB) desteğiyle Enda Tour tarafından "Spor Turizmin Geleceğidir" sloganıyla gerçekleştirilecek yarışlar, 25 Ocak'ta Belek etabıyla başlayacak.
Yarışlar, 9 Şubat'taki Manavgat etabıyla devam edip, 16 Şubat'taki Antalya etabıyla sona erecek.
Enda Tour'un kurucusu Recep Şamil Yaşacan, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, yarışların ülke tanıtımına katkı sağlayacağını söyledi.
Yarışların kış turizmi açısından da önemli olduğunu vurgulayan Yaşacan, "Organizasyona 48 ülkeden 463 sporcu katılacak. Dünya Bisiklet Birliği (UCI) ve Türkiye Bisiklet Federasyonu 2020 takviminde de yer alan kış dönemi bisiklet yarışları serisi, sporculara UCI puanı kazanmaları ve kış sezonunda performanslarını artırmaları adına verimli bir antrenman dönemi sağlayacak." diye konuştu.

Antalya, Spor

Kaynak: AA

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