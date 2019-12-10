Haberler » Güncel » Kış ayında iç ısıtan görüntü: İhtiyaç sahipleri için elektrik direğine takım elbise astı - Haber

Kış ayında iç ısıtan görüntü: İhtiyaç sahipleri için elektrik direğine takım elbise astı

Zonguldak kent merkezinde görenlerin içini ısıtacak bir olay yaşandı. Kim olduğu bilinmeyen vatandaş, elektrik direğine takım elbise astı. Üzerine de "ihtiyacı olan alsın" yazılı bir not bıraktı. Saatler sonra gizemli vatandaşın bıraktığı takım elbiseyi ihtiyaç sahibi bir vatandaş aldı.

10.12.2019 16:36 | Son Güncelleme: 10.12.2019 16:55Kış ayında iç ısıtan görüntü: İhtiyaç sahipleri için elektrik direğine takım elbise astı

'ta duyarlı bir vatandaş ihtiyaç sahipleri için elektrik direğine takım elbise astı. Elbisenin üzerine ise, "ihtiyacı olan alsın" diye bir not bırakıldı.

KİM OLDUĞU BİLİNMİYOR

Zonguldak Merkez'de Kadırga caddesi üzerinde görenlere hayrete düşürecek bir görüntü yaşandı. Çöp kutusu yanında bulunan elektrik direğine takım elbise asıldı. Elbisenin üzerine ise ihtiyacı olan alsın diye not bırakıldı. Takım elbise ve notu koyan kişi bilinmezken çevredeki vatandaşlar ise duyarlı vatandaşı bulmak için harekete geçti. Öte yandan saatler sonra takım elbiseyi çevreden geçen ihtiyaç sahibi bir vatandaş alarak gözden kayboldu.


Zonguldak Merkez, Zonguldak, Güncel

Kaynak: İHA

Güncel

Son Dakika Haberleri

18:30 Kore gazisi Niyazi Yapıcı son yolculuğuna uğurlandı - Haber
18:30 Müdürün sahiplendiği kedi, öğrencilerin neşesi oldu - Haber
18:29 Kocasının 21 kez bıçakladığı Ayşe: Yarım kalanı tamamlamak isterler - Haber
18:27 Göçükte hayatını kaybedenler son yolculuğuna uğurlandı - Haber
18:24 Konya'da çöken bina çevresindeki riskli binalar yıkılacak - Haber
17:55 Antalya'da kırmızı alarm verilmesinin ardından şimdi de tüm izinler iptal edildi - Haber
17:48 Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, kayınbabasını kaybetti - Haber
16:36 Kış ayında iç ısıtan görüntü: İhtiyaç sahipleri için elektrik direğine takım elbise astı - Haber
16:14 Uyuşturucuyu saklamak için çiğ köfte lavaşı kullandı - Haber
15:55 Ceren Özdemir'in ismi Ordu'nun en büyük şehir meydanına verildi - Haber
10.12.2019 18:35:02