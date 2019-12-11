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Kış aylarının şifa kaynağı ıhlamur altın değerinde

Kütahya'nın Emet ilçesinde kış ayları ile birlikte gelen soğuk havalar nedeniyle ıhlamurun kilosu 120 TL'ye kadar yükseldi.

11.12.2019 10:44 | Son Güncelleme: 11.12.2019 10:49Kış aylarının şifa kaynağı ıhlamur altın değerinde
'nın ilçesinde kış ayları ile birlikte gelen soğuk havalar nedeniyle ıhlamurun kilosu 120 TL'ye kadar yükseldi.

120 TL'ye müşteri bulan ıhlamur, 40 gramlık paketlerde 5 liradan satılıyor.

Özellikle kışın daha çok talep bulan, grip ve boğaz ağrılarına iyi gelen ıhlamuru vatandaşlar gramla satın almaya başladı. Şarküteri sahibi Ercan Kolku, ıhlamurun bulunması ve toplanması zor bir ürün olduğunu belirterek, her yerde yetişmediğini kaydetti. Kış ıhlamurunun tıbbi olarak en faydalı bitki olduğunu belirten Kolku, Geçen yıl kilogramını 80 TL'ye satıyorduk. Yeni mahsul bu sene az çıktı. Bu nedenle bu yıl fiyatını 120 TL olarak belirledik. Ürün piyasadan azaldıkça fiyatı daha da artmaya başlayacak" dedi. - KÜTAHYA

Kütahya, Emet, Yaşam

Kaynak: İHA

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