Kış Çaylarını İçmek İçin Hasta Olmayı Beklemeyin

Uşak
'ta yaklaşık 15 yıldır aktarcı esnafı olan Aziz Karahan havaların soğuması ile birlikte sağlıklarını korumak ve hastalanmamak isteyenlerin kış çaylarına rağbet göstermeye başladıklarını ifade etti.
Karahan kışın özellikle gribal enfeksiyona karşı vatandaşların kapılarını çaldığını ifade etti. Kışın çok sayıda bitkinin satışının arttığını kaydeden Karahan, "Soğuk kış günlerinde kendimizi kış hastalıklarından korumak için ıhlamur, adaçayı, papatya, zencefil, zerdeçal, havlucan, kuşburnu gibi bitkileri kullanabiliriz. Gribal enfeksiyon gibi küçük rahatsızlıklardan bu bitkilerle kendimizi koruyabiliriz. Bu bitkilerden yumuşak bitkiler dediğimiz ıhlamur, adaçayı, papatya gibi bitkileri demleme usulü ile içebiliriz. Kök bitkiler dediğimiz zencefil, zerdeçal, kuşburnu, havlucan gibi sert bitkileri de kaynatarak suyunu içebiliriz. Böylelikle bu günlerde bağışık sistemimizi güçlü tutabiliriz. Tabi bunları hasta olmadan kullanmakta fayda var, düzenli olarak gün içerisinde 1-2 fincan içmemiz durumunda kesinlikle faydasını göreceğimizi düşünüyorum" diye konuştu. - UŞAK
Uşak
10 Aralık 2018 Pazartesi 10:01