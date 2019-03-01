Kış Çiçekleri Yıldırım'ı Süslüyor

Yıldırım'a parklar ve dinlenme alanları kazandırmayı sürdüren Yıldırım Belediyesi, görsel güzelliğe yönelik çalışmalarını da sürdürüyor. Bu çerçevede parklara ekilen her mevsime uygun çiçekler ilçeye ayrı bir güzellik katıyor. Yıldırım Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü, içinde bulunduğumuz kış mevsimine karşı ağaç ve çim alanlarında dip açımı, gübreleme ve deforme olan ağaçların yenilenmesi ile parkların temizliğini gerçekleştirerek hem ağaçlar ve bitkileri koruma altına alıyor hem de yapılan budama çalışmaları ile ağaçların sağlıklı kalmasını sağlıyor. Öte yandan parklarda eskiyen ekipman ve spor aletlerinde bakım ve yenileme çalışmaları da periyodik aralıklarla gerçekleştiriliyor.

'İLÇEMİZİ ZENGİNLEŞTİRİYORUZ'

Yıldırım'ın sürdürülebilir çevre stratejisi kapsamında mevcut park ve bahçelerin bakımlarının belirli aralıkla yapıldığını dile getiren Yıldırım Belediye Başkanı İsmail Hakkı Edebali, çevre düzenlemesi, peyzaj ve yeşil alan çalışmalarıyla ilçeye estetik bir kimlik kazandırdıklarını belirtti. Şehirlerin zenginliğinin parkların ve yeşil alanların fazlalığı ile doğru orantılı olduğuna işaret eden Başkan Edebali, "Vatandaşlarımızın mahallerde rahat nefes alabildikleri, günlük yaşamın stresinden uzaklaştıkları, çocuklarımızın oyun oynayabildiği park ve bahçelerimizin bakımlarını aksatmadan devam ettiriyoruz. Bir şehirde parklar ne kadar fazla ise insanlar o kadar mutludur" diye konuştu.

'YEŞİL ŞEHİR YILDIRIM'

Vatandaşların yaşam kalitesini artırmak adına Yıldırım'da doğaya ve çevreye duyarlı hizmetleri sürdürdüklerini anımsatan Başkan İsmail Hakkı Edebali, "Yıldırım'ın yeşil ve güzel bir şehir olabilmesi için Yıldırım Belediyesi olarak her fırsatta yaptığımız çalışmalarla çevreye verdiğimiz önemi gösteriyoruz. Çevrenin korunması ve yaşatılması projesi içerisinde yer alan 'Yeşil Yıldırım' hedefini gerçekleştirmek adına ağaçlandırma çalışmalarına da hız kesmeden devam ediyoruz" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Bültenler