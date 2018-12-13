Kış Değil Vatandaşın Asılsız İhbarları Yoruyor"

13 Aralık 2018 Perşembe 13:32



13 Aralık 2018 Perşembe 13:32

Mardin'de İl Ambulans Servisi Başhekimliği 112 Acil Servis Komuta Kontrol Merkezi (KKM), kentin en ücra noktalarına dahi en kısa sürede ulaşarak halkın sağlık hizmetine kavuşması için hazırlıklarını tamamladı.İl Sağlık Müdürlüğüne bağlı aktif 24 istasyonda, kar paletli, obez, 4 yataklı gibi özelliklere sahip 37 ambulans ve 2 UMKE aracı ile hizmet veriliyor. Kış mevsiminde olumsuz hava koşullarına karşı hazırlıkların tamamlandığı merkezde, özellikli ambulanslar kırsal bölgelere konuşlandırıldı ve ekiplerin eğitimleri tamamlandı.Bölgenin coğrafi konumu nedeniyle zor koşullarda görev yapan, bazen karda, yağmurda yürüyerek hastalara ulaşmak zorunda kalan ekiplerin, vakaya ulaşma hızında kentte yüzde 92, kırsal bölgede ise yüzde 94 başarı sağlayarak Türkiye ortalamasının üzerine çıktığı belirtildi.Bu yıl gelen 1 milyon 246 bin 814 çağrıdan yüzde 98'inin asılsız çıktığı merkezde, sağlık ekiplerini kış şartlarından çok, gerçek dışı ihbarlar zorluyor."Asılsız çağrılar vatandaşlarımızın hayatını riske atıyor"İl Ambulans Servisi Başhekim Yardımcısı Yunus Timurağaoğlu, yaptığı açıklamada, sağlık ekiplerinin ellerinden gelenin fazlasını yapmak için çaba gösterdiğini söyledi.Ekip olarak kar kış demeden her türlü zorluğa karşı en iyi şekilde hizmet vermenin gururunu yaşadıklarını ifade eden Timurağaoğlu, "1 yıl içinde bize 1 milyon 250 bin civarında çağrı geldi. Ama 19 bin 300 civarında vaka var ve bu da bu ihbarların yüzde 98'inin asılsız olduğunu ortaya çıkarıyor. Bu asılsız çağrılar vatandaşlarımızın hayatını riske atıyor." dedi.Asılsız çağrıların hastaya ulaşmalarına engel olduğuna işaret eden Timurağaoğlu, bu durumun hastanın hayatına da mal olabildiğini belirtti.Timurağaoğlu, kent sakinlerinden bu konuda daha duyarlı olmalarını isteyerek "Bu hasta, bu kişilerden birinin de yakını olabilir. Zor durumlar dışında 112 hattını kullanmamak, keyfi olarak aramamak lazım." diye konuştu."Kışa hazırız"24 aktif istasyonda yaklaşık 380 personelle hizmet götürmek için çaba gösterdiklerini aktaran Timurağaoğlu, şöyle devam etti:"Kış için hazırlıklarımızı tamamladık. Bütün sürücü arkadaşlara da gerekli eğitimleri verdik. Kırsal bölgelere 4x4 ambulanslar konuşlandırdık. Vakalara zamanında ulaşmada çok iyi bir noktadayız. Türkiye standardı yüzde 90. Kentsel bölgede yüzde 92, kırsal bölgede ise yüzde 94 ile Türkiye ortalamasının üzerindeyiz. Kışa hazırız. Kış şartları bizi çok zorluyor. Özellikle buzlu yollarda, sisli ve yağışlı havalarda zorlanabiliyoruz ama bizi kış değil daha çok vatandaşın asılsız ihbarları yoruyor.""Bize yardımcı olsunlar"112 acil servis komuta kontrol görevlisi Neval Karataş, kışın artan asılsız ihbarların kendilerini çok zorladığını söyledi.Özellikle anne babalardan 112 hattını gereksiz yere meşgul etmemeleri için çocuklarına bilgi vermelerini isteyen Karataş, asılsız çağrıları ortadan kaldırmak için anne ve babaların desteğine ihtiyaç duyduklarını vurguladı.Karataş, çok ilginç çağrılarla karşılaştıklarını anlatarak şunları kaydetti:"Sevgilisinden ayrılan, okulda kötü not alan, telefonunu kaybedenlerden çağrı geliyor. Kış mevsiminde vakalara ulaşmamız zorlaşıyor. Vatandaşlarımızın daha duyarlı olmasını istiyoruz. Bu zorluklara bir zorluk daha katılmasın. 112'nin daha iyi hizmet verebilmesi için bize yardımcı olsunlar."