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Kış dönemi spor okulları için kayıt zamanı

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Kış Spor Okulları kayıtları için başvuruları almaya başladı.

24.09.2019 10:29Kış dönemi spor okulları için kayıt zamanı

Spor okullarında 6-14 yaş aralığındaki çocuklar atletizmden badmintona, cimnastikten yüzmeye kadar 10 branşta ücretsiz spor yapma imkânı bulacak.

SPOR YAPARAK YETİŞEN BİREYLER

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Daire Başkanlığı, gençlerin fiziksel ve zihinsel gelişimlerine katkıda bulunmak üzere her yıl ücretsiz spor okullarını kış sezonunda da düzenliyor. Yılda 41 binden fazla öğrencinin spor yaptığı Büyükşehir Belediyesi spor tesislerinde gerçekleşen spor okullarında, çocukların özgüveni yüksek, disiplinli bir birey olmaları için eğitimler veriliyor

10 BRANŞTA ÜCRETSİZ SPOR YAPMA İMKÂNI

Ücretsiz Kış Spor Okulları 12 ilçede ve 130 spor tesisinde gerçekleşecek. Spor okullarının eğitimleri alanında uzman 180 antrenör tarafından verilecek. Kayıt yaptıran ilk ve ortaokul yaş aralığındaki çocuklar ise 19 Haziran 2020'e kadar Atletizm, Badminton, Basketbol, Cimnastik, Güreş, İzcilik, Masa Tenisi, Satranç, Voleybol, Yüzme olmak üzere 10 branşta ücretsiz spor yapma imkânı bulacak.


Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Güncel

Kaynak: Bültenler

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