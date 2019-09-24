Haberler » Güncel » Haber

Kış dönemi spor okullarına kayıtlar başladı

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Kış Spor Okulları kayıtları için başvuruları almaya başladı.

24.09.2019 11:24Kış dönemi spor okullarına kayıtlar başladı
Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Kış Spor Okulları kayıtları için başvuruları almaya başladı.

Spor okullarında 6-14 yaş aralığındaki çocuklar atletizmden badmintona, cimnastikten yüzmeye kadar 10 branşta ücretsiz spor yapma imkanı bulacak.

Spor yaparak yetişen bireyler

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Daire Başkanlığı, gençlerin fiziksel ve zihinsel gelişimlerine katkıda bulunmak üzere her yıl ücretsiz spor okullarını kış sezonunda da düzenliyor. Yılda 41 binden fazla öğrencinin spor yaptığı Büyükşehir Belediyesi spor tesislerinde gerçekleşen spor okullarında, çocukların özgüveni yüksek, disiplinli bir birey olmaları için eğitimler veriliyor

10 branşta ücretsiz spor yapma imkanı

Ücretsiz Kış Spor Okulları 12 ilçede ve 130 spor tesisinde gerçekleşecek. Spor okullarının eğitimleri alanında uzman 180 antrenör tarafından verilecek. Kayıt yaptıran ilk ve ortaokul yaş aralığındaki çocuklar ise 19 Haziran 2020'e kadar Atletizm, Badminton, Basketbol, Cimnastik, Güreş, İzcilik, Masa Tenisi, Satranç, Voleybol, Yüzme olmak üzere 10 branşta ücretsiz spor yapma imkanı bulacak.

Detaylı bilgi için

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Daire Başkanlığı, kış dönemi Spor Okulları hakkında bilgi almak isteyenler http://www.sporkentikocaeli.com internet adresinden ulaşılabiliyor. Ayrıca ALO 153'ü arayarak kış dönemi spor okulları hakkında detaylı bilgi alınabiliyor. - KOCAELİ

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Güncel

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Haberleri
11:57 Türk şirketlerinden e-ihracat'ta Rusya atağı
11:57 Alanya HEP Üniversitesinde aşure etkinliği düzenlendi
11:57 İstanbul'da deprem 2 (taksim meydanı)
11:56 Sünnet düğününde twerk yapan kadın, görenleri hayretler içinde bıraktı!
11:56 Harran Üniversitesi 2019-2020 akademik yıl açılış töreni
11:56 Bakan Yardımcısı Dursun'un ismi Ahlat'ta yaşatılacak
11:56 Depreme okulda yakalanan çocuklar koşarak dışarı çıktı