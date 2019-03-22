Kış Geri Geliyor! İstanbul'da Sıcaklıklar 3 Dereceye Kadar Düşecek

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yayınlanan son tahminlerine göre hafta başında sıcaklıkların 20 dereceye yaklaştığı İstanbul'da yarından itibaren soğuk hava etkisini gösterecek.

İSTANBUL'DA HAVA SICAKLIKLARI HIZLA DÜŞECEK

Hava sıcaklıkları yarından itibaren hızla düşecek ve yurdun önemli bir kısmında yağış görülecek. Yağışlar iç ve doğu kesimlerde kar olarak gözlenecek. İstanbul'da ise hava sıcaklıkları hızlı şekilde düşecek, pazar gecesi İstanbul'da havanın 3 derece olması bekleniyor.

ORDU, ARTVİN VE SAMSUN'DA SAĞANAK YAĞIŞ

Yapılan son değerlendirmelere göre, Doğu Karadeniz kıyıları, Ordu ve Artvin çevreleri ile Samsun'un doğu ilçelerinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah saatlerinde Marmara'nın doğusu ile iç ve doğu kesimlerde yer yer pus hadisesi ile Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusunda buzlanma ve don olayı bekleniyor.

MARMARA VE KUZEY EGE'DE KUVVETLİ RÜZGAR

Rüzgarın ise yurt genelinde kuzey ve kuzeydoğu yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara'nın güneybatısı ile Kuzey Ege kıyılarında yer yer kuvvetli (30-50 km/sa) eseceği tahmin ediliyor.

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Parçalı ve az bulutlu 12 derece

İstanbul: Parçalı ve az bulutlu 14 derece

İzmir: Parçalı ve az bulutlu 19 derece

Adana: Az bulutlu 25 derece

Bursa: Parçalı ve az bulutlu 15 derece

Antalya: Parçalı ve az bulutlu 21 derece

Samsun: Parçalı ve çok bulutlu, doğu kesimleri yağmurlu 11 derece

Trabzon: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu 10 derece

Erzurum: Parçalı ve az bulutlu 4 derece

Diyarbakır: Parçalı ve az bulutlu 17 derece