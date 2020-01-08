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Kış günü sokakta bırakılmadı

ADAPAZARI'nda, evi yanan Hüseyin Nefesoğlu'na (65) belediye yardımcı olarak, kıyafetler alıp, otele yerleştirdi.

08.01.2020 16:58 | Son Güncelleme: 08.01.2020 16:58Kış günü sokakta bırakılmadı

ADAPAZARI'nda, evi yanan Hüseyin Nefesoğlu'na (65) belediye yardımcı olarak, kıyafetler alıp, otele yerleştirdi.

Mahallesi Berber Sokak'ta tek katlı evde yalnız yaşayan Hüseyin Nefesoğlu, önceki gün iş bulmak için evden çıktıktan yaklaşık 1 saat sonra komşusundan gelen telefonla geri döndüğünde evinin yandığını gördü. İnşaatlarda sıvacı olarak çalışan ve evi yandıktan sonra sokakta kalan 4 çocuk babası Hüseyin Nefesoğlu'na, Sakarya Büyükşehir Belediyesi sahip çıktı. Yeni kıyafetler alınan Hüseyin Nefesoğlu, daha sonra otele yerleştirildi.

Hüseyin Nefesoğlu, yangın sonrası ilk kez evine gitti. Hüseyin Nefesoğlu 4 çocuğunun da evli olduğunu belirterek, "Beni otele yerleştirdiler. Yangından sonra ilk kez geliyorum buraya. Yaklaşık 1,5 ay önce bir arkadaşım geldi yanıma, beraber kalıyorduk. İçeride tüm eşyalar yandı kül oldu. Yangının neden çıktığını bilmiyorum, evde yoktum o zaman. Büyükşehir Belediyesi ve AFAD bana yardım edecek." dedi.



Akıncılar, Adapazarı, Güncel

Kaynak: DHA

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