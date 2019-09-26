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Kış hastalıkları ile bitkisel mücadele

Kış hastalıkları ile bitkisel mücadele Vatandaşlar sağlık için bitkisel ürünleri tercih ediyorŞANLIURFA - Şanlıurfa'da mevsimsel değişikliklerin yaşanmasıyla oluşan hastalıklara karşı vatandaşlar bitkisel ürünleri tercih ediyor.

26.09.2019 11:08
Kış hastalıkları ile bitkisel mücadele
Vatandaşlar sağlık için bitkisel ürünleri tercih ediyor
ŞANLIURFA - Şanlıurfa'da mevsimsel değişikliklerin yaşanmasıyla oluşan hastalıklara karşı vatandaşlar bitkisel ürünleri tercih ediyor.
Şanlıurfa'da mevsimsel değişikliklerin yaşanmasıyla oluşan hastalıklara karşı vatandaşlar bitkisel ürünleri tercih ediyor. Soğuk algınlığı ve grip başta olmak üzere astım, damar tıkanıklığı, karın ağrısı, mantar, öksürük, şeker, kalp, damar tıkanıklığı, tansiyon ve böbrek rahatsızlığı gibi hastalıklardan korunmak için bitkisel ürünler tercih ediliyor. Hava sıcaklığının mevsim normallerinin altına düşmesi üzerine Şanlıurfalılar, Haşimiye Meydanı'nda alternatif tıp ürünleriyle bitkisel ürünlerin satıldığı aktar pazarının yolunu tutuyor.
Mevsimsel değişikliğin yaşanmasıyla grip, nezle, öksürük gibi enfeksiyonel hastalıkların önceden önlenmesi gerektiğini belirten aktar Mehmet Dişioğlu, "Mevsimsel değişikliğin yaşanmasıyla soğuk algınlıkları için özellikle kuşburnu, kekik, ıhlamur, tarçın ve zencefil bunların karışımıyla bir ürün elde ediliyor. Bu karışım soğuk algınlıklarına karşın direnç sağlıyor. Bağışıklık sistemine çok iyi geliyor. Astım, bronşit, nezle ve grip algınlıklarına karşın bu bitkisel ürünler iyi geliyor. Bitkisel ürünlerde aynı zamanda hazır olan paketlerimiz de var. Ayrıca bizim hazırladığımız bitkisel ürünler var. Vatandaşlar soğuk algınlıklarına karşı bitkisel ürünlere yöneliyorlar. Bitkisel ürünler daha sağlıklı ve şifalıdır" dedi.

Zencefil ilk sırada
Aktar Hacı Yusuf da, "Kış aylarında soğuk algınlıklarından korunmak için en çok tüketilen bitkisel ürünlerimiz, ıhlamur, ada çayı, zencefil ve tarçın bu bitkisel ürünler en çok tüketilen ürünlerdir. En etkili bitkisel ürünler, zencefil, zerdeçal, tarçın ve çörek otu ve keçi boynuzudur. Bu ürünler bir arada bal ile karıştırılıp macun yapılıp yenilse, astım, bronşit ve nefes darlığına iyi gelir. Ihlamur çayı, papatya ve kuşburnu günde sabah ve akşam birer bardak tüketilse vücut direncine çok iyi gelir. Kış aylarında en çok tüketilen 15 çeşit bitkisel ürün var" diye konuştu.
Kış hastalıkları ile bitkisel mücadele

Şanlıurfa, Sağlık

Kaynak: İHA

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