Kış Hastalıklarından Koruyan Öneriler

Hasta olmadan C vitamini takviyesiKış aylarında soğuktan etkilenen vücut gribal enfeksiyonlara yatkın hale gelmektedir. Bu nedenle hasta olmadan gerekli önlemleri almak ve C vitamininden zengin beslenmek gerekir. Portakal, mandalina, greyfurt gibi meyveler, kış aylarının uzun gecelerinde sofradan eksik edilmemesi gereken besinlerdir. Bunun yanı sıra; pancar, turp, havuç, kereviz, ıspanak, pırasa, lahana, pazı gibi sebzeler de kış aylarında vücut direncini artırır, hastalıklara karşı koruyucu rol üstlenir.Kışın sıvı tüketimine dikkat!Kış aylarında sıvı ihtiyacı pek akla gelmediğinden yeterince su tüketilmemekte ve vücut yeterli sıvı alamamaktadır. Kış aylarında da vücudun sıvı gereksinimini dengede tutmak adına günde en az 2 litre su tüketilmesi gerekmektedir. Metabolizmanın susuz bırakılması vücuttaki toksik maddelerin atılımına engel olduğu gibi yağ oranını da artırmaktadır. Yeterince su tüketmemek, kilo alımını hızlandırır.Bağışıklık sistemini güçlendirmek ve hastalıklardan korunmak için…Balık, kışın sofralardan eksik edilmemesi gereken besin grubundandır. İçerdiği omega3 yağ asidinden dolayı bağışıklık sisteminin kuvvetlenmesini sağlar. Haftada en az 2 gün balık tüketilmelidir.D vitamini değerleri kış aylarında güneşli günlerin azalmasına bağlı olarak düşebilir. Ancak havanın güzel olduğu güneşli soğuk kış günlerinde de yürüyüşler yapılarak güneş ışınlarından yararlanılabilir.Soğuk havada vücut ısısı genel olarak düşer. Bunu dengede tutabilmek için düzenli ve yeterli miktarda su tüketilmelidir. Çay ve kahve yerine ise C vitamini yönünden zengin ıhlamur, kuşburnu, nane limon, ada çayı gibi içecekleri tercih edilmelidir.Kış aylarının uzun gecelerinde abur cubur diye tabir edilen çerez tarzı yiyecek ve tatlı tüketimi sınırlandırılmalıdır. Yağlı kuru yemişlerin leblebi karıştırılarak yenilmesi önerilir. Özellikle kalorisi yüksek hamur tatlılarından uzak durulmalıdır ve tatlı gereksinimi, haftada en çok iki kez sütlü tatlı ile karşılanabilir.Sarımsak ve soğan doğal antibiyotiktir. Kış aylarında tüketilmesi, bağışıklık sistemi güçlendirir.Sebze ve meyve bakımından zengin kış sofraları hazırlanmalıdır. Özellikle yeşil yapraklı sebzeler, hem vitamin hem de mineraller açısından güçlü içerik yapılarıyla, hastalıklara karşı koruyucudur.Çinko eksikliği bağışıklık sisteminin zayıflamasına yol açar. Özellikle kırmızı ve beyaz et çinko bakımından en zengin besin kaynaklarıdır.Kış aylarında bağışıklık sistemi, savunma hücreleri aracılığıyla çalışmaktadır. Savunma hücrelerindeki düşüş de vücut için sıkıntı oluşturmaktadır. Stres, depresyon, aşırı yorgunluk, mutsuzluk savunma sistemini düşürür. Bu nedenle özellikle kapalı havaların hakim olduğu kış mevsiminde stres kontrolü çok önemlidir. Kronik stresin yol açacağı depresyon bağışıklık sistemini zayıflattığından, depresyon belirtileri fark edildiği anda uzman yardımı alınmalıdır.