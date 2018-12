Kış Hazırlıkları Koordinasyon Toplantısı Kaymakam Sırmalı Başkanlığında Yapıldı

03 Aralık 2018 Pazartesi 14:53



Balıkesir'in Edremit ilçesinde kış mevsiminin gelmesiyle birlikte yaşanabilecek tipi, yağmur, sis, buzlanma gibi olumsuz hava koşulları sonucunda vatandaşlarımızın can ve mal güvenliğinin korunması, huzur ve güven içersinde seyehat etmelerinin sağlanması için alınabilecek tedbirlere yönelik koordinasyon ve işbirliğinin sağlanması amacıyla Kaymakam Ali Sırmalı başkanlığında Kış Hazırlıkları Koordinasyon Toplantısı yapıldı.Kaymakamlık makamında ilgili kurum amirlerinin katılımıyla gerçekleştirilen toplantıda kış döneminde Edremit genelinde alınması gereken önlemler masaya yatırıldı. Kış ayının trafik, karayolları ve eğitim başta olmak üzere sorunsuz şekilde atlatılması konusunda alınması gereken tedbirler ve ilgili kurumlara düşen görevler konusunda görüş alışverişinde bulunuldu.Özellikle 2018-2019 yılı kış mevsimi süresince trafik güvenliği açısından yaşanabilecek her türlü olumsuzluğa karşı önceden hazırlıklı olmak, etkin ve zamanında müdahale etmek amacıyla alınacak tedbirler ve yürütülecek faaliyetlerin görüşüldüğü toplantıda; Edremit'te halkın en güzel şekilde hizmet görmesi için ellerinde gelen tüm imkanları seferber ettiklerini söyleyen Kaymakam Ali Sırmalı; "Bizler vatandaşımızın daha kaliteli hizmet görmesi için kurumlarımızla koordineli bir çalışma içersindeyiz. Özellikle kış döneminde vatandaşlarımızın mağdur olmaması için ilgili kurum yetkililerimizin katılmıyla gerekli tedbirleri alarak, kurumlar arası görev dağılımını yaptık" dedi.Toplantıya; Edremit Kaymakamı Ali Sırmalı Belediye Başkanı Kamil Saka, İlçe Jandarma Komutanı Özkan Kavak, İlçe Emniyet Müdürü Zafer Sönmez, İlçe Milli Eğitim Müdürü Yusuf Koç, İlçe Yazı İşleri Müdürü Nurşen Salman, İlçe Sağlık Müdürü İbrahim Burak Can, İlçe Meteroloji Müdürü V. Selçuk Köroğllu, İlçe Orman İşletme Müdürü Barış Tamer Kilis, UEDAŞ Müdürü Mehmet Faruk Boran ve Büyükşehir belediyesi yetkilileri katıldı. - BALIKESİR