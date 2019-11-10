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Kış kapıda: Soba zehirlenmelerine dikkat !

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı, kış aylarında gerçekleşebilecek baca zehirlenmelerine karşı korunma yöntemlerini anlatan bir video yayınladı.

10.11.2019 17:40 | Son Güncelleme: 10.11.2019 17:41
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı, kış aylarında gerçekleşebilecek baca zehirlenmelerine karşı korunma yöntemlerini anlatan bir yayınladı.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), sonbahar ve kış aylarında gerçekleşebilecek baca zehirlenmelerine karşı korunma yöntemlerini anlatan bir video yayınladı. Video içerisinde baca zehirlenmelerinden korunma yöntemleri madde madde anlatıldı. Videoda yer alan maddeler şu şekilde:
"Sobalar yatmadan önce tamamen söndürülmeli; yanmış, yarı yanmış kömür, odun gibi yakacak malzemeler her akşam çıkartılmalıdır. Lodos, fırtına gibi olumsuz koşullarda, sobalar yakılmamalıdır. İtfaiye Müdürlüğünden soba yakma usulü öğrenilmeli ve soba buna göre yakılmalıdır. Sobalarda kömür ve tutuşturma işlemi için uygun malzeme kullanılmalıdır. Kömür tam tutuşmadan soba uyutulmamalıdır. Sobadaki ateşin üzerine kömür ilave edilmemeli, dolu kova ile değiştirilmelidir. Sobanın hava girişleri tamamen kapatılmamalıdır. Bacalar, soba borusu ile dirsekleri düzenli aralıklarla temizlenmeli; bacalar açık tutulmalı, hava akımına ulaşacak şekilde çevre yapılardan yükseltilmelidir. Kazanlar (Soba) Türk Standartları Enstitüsü (TSE) standartlarına uygun olmalıdır. Soba kurulurken, az sayıda dirsek kullanılmalı ve bacaya yakınlığına dikkat edilerek zift ve katran oluşu engellenmelidir."
(Mevlüt Hasgül/İHA)
Kış kapıda: Soba zehirlenmelerine dikkat !

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Kaynak: İHA


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