Kış Kentinin Öksüz ve Yetimlerine "Sıcak" Yardım

Türkiye
'de kışın en sert ve çetin geçtiği illerden Erzurum
'da, İHH
İnsani Yardım Derneği tarafından 206 öksüz ve yetim çocuğa kışlık mont ve ayakkabı verildi.
Kentte, Erzurum İHH İnsani Yardım Derneğince düzenlenen kermes ve yardım faaliyetleri kapsamında, öksüz ve yetimlerin kışın üşümemesi amacıyla kışlık giysiler ve kırtasiye malzemeleri toplandı.
Kermes ve kampanyada toplanan kışlık mont, bot ve ayakkabı gibi giyecekler ile kırtasiye malzemeleri daha sonra bir kız öğrenci yurdunda düzenlenen etkinlikle şehirde yaşayan öksüz ve yetim 206 çocuğa dağıtıldı.
Dernek Başkanı Cumhur Hakkı Çankaya
, AA muhabirine yaptığı açıklamada, İHH'nın 55 ülkenin yanı sıra Türkiye'de de 76 ildeki faaliyetleriyle yaklaşık 95 bin yetime düzenli olarak her ay destek ve yardımda bulunduğunu belirterek, "İHH, yetimlere harçlığın yanı sıra kırtasiye, giyim ve gıda gibi yardımlar yapıyor. İHH bu yardımların yanı sıra her yıl 135 ülkede de 800 bin yetim çocuğumuza belli aralıklarla yardım yapıyor." dedi.
Çankaya, bu yıl Erzurum'daki öksüz ve yetimlere çeşitli etkinlikler kapsamına yardım yaptıklarını anlatarak, "Halkımızın desteğiyle ve yaklaşık bir ay önce gerçekleştirdiğimiz kermesteki gelirle, kış öncesi çoğunluğu yetimlerden oluşan 206 çocuğumuzun giysi ihtiyaçlarını giderdik." ifadesini kullandı.
Yardımlarda çocuklar için kışlık bot, elbise gibi malzemeler bulunduğunu dile getiren Çankaya, çocuklara derslerinde yardımcı olması için çeşitli hazırlık kitapları ve kırtasiye malzemesi de verdiklerini sözlerine ekledi.
Çankaya,Türkiye,Erzurum,İHH
08 Aralık 2018 Cumartesi 13:22