Haber, Son Dakika, Haberler
Menü
Haberler ›› Güncel ››Kış lastiği denetimleri sürüyor - Haberler

Kış lastiği denetimleri sürüyor

Türkiye genelinde kış lastiği takılmayan 80 araca trafik cezası kesildi.

23.03.2020 18:58 | Son Güncelleme: 23.03.2020 18:58
Kış lastiği denetimleri sürüyor
Türkiye genelinde kış lastiği takılmayan 80 araca trafik cezası kesildi.
Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) tarafından yapılan yazılı açıklamaya göre, soğuk hava şartlarında, karlı ve buzlu yollarda güvenli bir trafik ortamının sağlanması, uygunsuz lastik kullanımından kaynaklı trafik kazalarının önlenmesi amacıyla yolcu ve eşya taşımacılığında kullanılan kamyon, çekici ve otobüslere yönelik 20-21 Mart 2020 tarihlerinde ülke genelinde kış lastiği kullanımına yönelik özel denetimler gerçekleştirildi.
Denetimlerde, 80 araçta kış lastiği kullanılmadığı belirlenerek cezai işlem uygulandı.
Ayrıca, 2 bin 332 trafik kural ihlali tespit edilerek trafik cezası yazıldı, 308 araç trafikten men edildi. 65 araçta ise bozuk veya standart dışı ışık donanımı bulunduğu veya kullanıldığı belirlendi.
Ülke genelinde toplam 45 bin 683 araç ile sürücü denetlendi.

Kaynak: AA

Etiketler : Emniyet Genel Müdürlüğü, 21 Mart, Türkiye, Güncel

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası

Güncel Manşet

Haberler

Bakan’dan ’Çin’den gelen kitlerin parasını Atatürk ödedi’ iddiasını çürüten sözler Haberler
Bakan'dan "Çin'den gelen kitlerin parasını Atatürk ödedi" iddiasını çürüten sözler
İtalya’da koronavirüsten ölenlerin sayısı 6 bini aştı Haberler
İtalya'da koronavirüsten ölenlerin sayısı 6 bini aştı
Türkiye’ye korona tedavisini 11 günden 4 güne düşüren ilaç getirildi Haberler
Türkiye'ye korona tedavisini 11 günden 4 güne düşüren ilaç getirildi
Bakan Koca müjdeyi verdi: İyileşen hastalarımız var Haberler
Bakan Koca müjdeyi verdi: İyileşen hastalarımız var
Bakan Koca ’Sokağa çıkma yasağı ilan edilecek mi?’ sorusuna yanıt verdi Haberler
Bakan Koca "Sokağa çıkma yasağı ilan edilecek mi?" sorusuna yanıt verdi
Sağlık çalışanlarına müjde! Yüzde yüz oranında ek ödeme yapılacak Haberler
Sağlık çalışanlarına müjde! Yüzde yüz oranında ek ödeme yapılacak
Sağlık Bakanı Koca canlı yayında yaşlıları uyardı: Bana kulak verin Haberler
Sağlık Bakanı Koca canlı yayında yaşlıları uyardı: Bana kulak verin
’Evinize gidin’ diyen belediye başkanı, nineden bastonu yedi Haberler
"Evinize gidin" diyen belediye başkanı, nineden bastonu yedi

Son Dakika Güncel Haberleri

Elazığ'da duvara çarpan servis minibüsündeki 9 işçi yaralı - Haber Azerbaycan'da 65 yaş üstü vatandaşlara sokağa çıkma yasağı - Haber Malatya Emniyet Müdürlüğü koronavirüse dikkat çekmek için klip hazırladı - Haber Gaziantep'teki Suriyeli doktorlardan koronavirüsle mücadeleye destek teklifi - Haber Erzurum ve Tunceli'de 65 yaş üstü vatandaşlara özel hizmet - Haber İtalya'da yeni tip koronavirüsten ölenlerin sayısı 6 bin 77'ye yükseldi - Haber Son Dakika: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: Koronavirüste olumlu sonuçlar veren ilaç bu sabah Çin'den geldi - Haber Bakan'dan "Çin'den gelen kitlerin parasını Atatürk ödedi" iddiasını çürüten sözler - Haber Son Dakika: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan sokağa çıkma yasağı sorusuna yanıt verdi - Haber Son Dakika: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: İyileşen hastalarımız var, sayıları da fazla - Haber Oyuncu Hazar Ergüçlü'nün Instagram'dan paylaştığı iç çamaşırsız pozlarına beğeni yağdı - Magazin
Loading