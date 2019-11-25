Haberler » Güncel » Kış lastiği kullanmayana 625 lira ceza - Haber

Kış lastiği kullanmayana 625 lira ceza

Bursa'da kış lastiği uygulaması 1 Aralıkta başlıyor.

25.11.2019 20:25 | Son Güncelleme: 25.11.2019 20:25Kış lastiği kullanmayana 625 lira ceza
'da kış lastiği uygulaması 1 Aralıkta başlıyor. Kış lastiği bulundurmayan araçlara 2918 Sayılı KTK'nın 65/a Maddesi gereğince 625 lira para cezası uygulanacağı açıklandı.
Bursa Valiliği, Bursa ili ve bağlı ilçelerde belediye hudutlarında şehir içi yolcu ve yük taşımacılığında kış lastiği uygulamasının 01 Aralık-01 Mart tarihleri arasında uygulanmaya başlanacağını bildirdi. Yapılan yazılı açıklamada, "Belirtilen tarihlerde Trafik Denetleme Şube Müdürlüğünce yapılacak denetimlerde kamyon, kamyonet, minibüs çekici, tanker, otobüsler ve ticari otomobillerde kış lastiği olması gerekmektedir. Kamyon, çekici, tanker, otobüs türü araçların tahrikli dingilleri üzerindeki tüm lastiklerinin kış lastiği olması, kamyon, çekici, tanker ve otobüslerde kış lastiği diş derinliğinin 4 minimetre'den, kamyonet, minibüs ve otomobil türü araçlarda ise 1,6 minimetre'den az olmaması şartları aranacaktır. Mevzuata uygun şekilde kış lastiği bulundurmayan araçlara 2918 Sayılı KTK'nın 65/a Maddesi gereğince 625 lira para cezası uygulanacaktır" cümlelerine yer verildi.
(İHA)

Bursa Valiliği, Aralık, Bursa, Güncel

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Haberleri
20:42 Kocaeli'de kadınlar, kadına şiddete karşı yürüdü
20:42 EBSO'dan turuncu farkındalığı
20:40 Avrupa borsaları günü yükselişle kapattı
20:39 Kaybolan iki köpek mazgalda bulundu
20:36 Otomobil şarampole devrildi: 4 yaralı
20:24 CHP'den Muharrem İnce açıklaması: Bir disiplin süreci başlatılması gündemimizde yok
19:50 Kayseri'de İYİ Parti'nin standına ve parti binasına saldırı düzenlendi
19:48 Güleda Cankel'i öldürdüğünü itiraf etti! Katilin ifadesinin detayları ortaya çıktı
19:08 İstanbul'da 4 bin 500 et ve et ürünleri işletmesi sağlığa uygunsuz bulundu
18:09 Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülleri'ne hak kazananlar belli oldu
18:09 Yasak ilişki ölümle bitti! 5. kattan düştüğü iddia edilen kadın ve erkek öldü
15:14 Müslüman genç, Kur'an-ı Kerim'i yakan başkana uçan tekme attı
14:35 "Oturuşunu düzelt" diyen Vali'nin bacak bacak üstüne attığı fotoğraf olay oldu
13:57 Yıldız futbolcular, kadına şiddete tepki için yanaklarında kırmızı boya ile maça çıktı
10:21 Cem Yılmaz'dan "Abi espri yap da gülelim" diyen hayranına beklenmedik tepki!
25.11.2019 20:43:43