Kış Lastiği Mecburiyeti 1 Aralıkta Başlıyor

Bursa
'da kış lastiği uygulaması 1 Aralıkta başlıyor.
Bursa Valiliği'nden yapılan açıklamada, "Ulaştırma ve Alt Yapı Bakanlığının KışLastiği Kullanma Zorunluluğu ile ilgili Usul ve Esaslar Hakkında Tebliği ile ülkemizde tescil edilmiş olsun veya olmasın, şehirlerarası kara yollarında yolcu ve eşya taşımalarında kullanılan taşıtlarda, her yılın 1 Aralık ile takip eden yılın 1 Nisan
tarihleri arasında kışlastiği kullanılması mecburiyeti getirildi. İlimiz sınırları içerisinde faaliyetgösteren yolcu ve eşya taşınmasında kullanılan ticari araçlarda da 1 Aralık 2018 - 1 Mart 2019 tarihleri arasında kış lastiği uygulaması yapılacaktır. Belirtilen tarihlerde, kamyon, çekici, tanker, otobüs türü araçların tahrikli dingilleri üzerindeki tüm lastiklerinin, kamyonet, minibus ve ticari otomobillerin tüm lastiklerinin; ayrıca seyir esnasında değiştirilmek zorunda kalınan lastiklerinin yerine takılacak lastiklerin de kış lastiği olmasıgerekmektedir. Trafik İdari Para Cezası karar tutanağının tebliği işletene yapılacağından, lastiklerini uygun hale getirebilecekleri en yakın yerleşim birimine kadar gitmelerini temin etmek amacıyla araç sürücüsüne güzergah ve yerleşim yeribilgilerini de içeren izin belgesi verilecektir. Ayrıca, izin verilen yerleşim yerinin adı trafik idari para cezası karar tutanağında da belirtilecektir. Kış lastiği kullanması mecburi olduğu halde kullanmayanlara para cezası kesilecektir" denildi. - BURSA
Aralık,Bursa
26 Kasım 2018 Pazartesi 18:21