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Kış lastiği takmayan 1742 araca ceza kesildi

Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından Türkiye genelinde yapılan denetimlerde, kış lastiği takmayan 1742 araca ceza kesildi.

10.12.2019 07:26 | Son Güncelleme: 10.12.2019 07:31

Emniyet kışın denetlemelerini artırdı. genelinde kış lastiği takmayan 1742 araca cezai işlem uygulandı.

UYGUNSUZ LASTİKLERE CEZA

Emniyet Genel Müdürlüğünden (EGM) yapılan yazılı açıklamaya göre, soğuk hava şartlarında karlı ve buzlu yollarda güvenli trafik ortamının sağlanması, uygunsuz lastik kullanımından kaynaklı trafik kazalarını ve trafik kazası neticesi ölüm ve yaralanmaların en aza indirilmesi amacıyla 3-8 'ta yurt genelinde kış lastiği kullanımına yönelik denetimler gerçekleştirildi.

625 LİRA CEZAİ İŞLEM

Denetimlerde, 1742 araçta kış lastiği kullanılmadığı belirlenerek 625'er liralık cezai işlem uygulandı. Ayrıca, 28 bin 63 trafik kural ihlali tespit edilerek trafik cezası yazıldı, 1935 araç trafikten men edildi.

Kış lastiği takmayan 1742 araca ceza kesildi

Emniyet Genel Müdürlüğü, Türkiye, Aralık, Ekonomi, Güncel

Kaynak: AA


Ekonomi

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