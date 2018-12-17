17 Aralık 2018, 19:10
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Kış Lastiği Takmayan Araçlara Ceza Yazıldı

Kış Lastiği Takmayan Araçlara Ceza Yazıldı

Giresun'da, 10-14 Aralık tarihleri arasında yapılan kış lastiği denetimlerinde 113 araç sürücüsüne 54 bin lira idari para cezasının uygulandığı bildirildi.

Giresun'da, 10- 14 Aralık tarihleri arasında yapılan kış lastiği denetimlerinde 113 araç sürücüsüne 54 bin lira idari para cezasının uygulandığı bildirildi.

Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, ticari araçlarda kış lastiği kullanımının 1 Aralık 2018- 1 Nisan 2019 tarihleri arasında zorunlu olduğu belirtildi.

Açıklamada, Piraziz- Eynesil ilçeleri arasındaki Karadeniz Sahil Yolu Giresun Geçişinde trafik ekiplerince 10-14 Aralık tarihleri arasında yapılan denetimlerde 3 bin 834 aracın kontrol edildiği kaydedilerek, "113 araç sürücüne 54 bin 703 lira idari para cezası uygulanmıştır." denildi. 1 Nisan,Giresun,14 Aralık,Aralık
Kaynak: AA