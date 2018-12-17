Kış Lastiği Takmayan Araçlara Ceza Yazıldı

Giresun
'da, 10- 14 Aralık
tarihleri arasında yapılan kış lastiği denetimlerinde 113 araç sürücüsüne 54 bin lira idari para cezasının uygulandığı bildirildi.
Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, ticari araçlarda kış lastiği kullanımının 1 Aralık 2018- 1 Nisan
2019 tarihleri arasında zorunlu olduğu belirtildi.
Açıklamada, Piraziz- Eynesil
ilçeleri arasındaki Karadeniz Sahil Yolu
Giresun Geçişinde trafik ekiplerince 10-14 Aralık tarihleri arasında yapılan denetimlerde 3 bin 834 aracın kontrol edildiği kaydedilerek, "113 araç sürücüne 54 bin 703 lira idari para cezası uygulanmıştır." denildi.
1 Nisan,Giresun,14 Aralık,Aralık
Kaynak: AA