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Kış lastiği uyarısı

Malatya Valiliği, ticari araçların 1 Aralık'tan itibaren kış lastiği takmaları uyarısı yaptı.

27.11.2019 14:52 | Son Güncelleme: 27.11.2019 14:57Kış lastiği uyarısı
Malatya Valiliği, ticari araçların 1 'tan itibaren kış lastiği takmaları uyarısı yaptı.

Valilik tarafından konuyla ilgili olarak yapılan açıklamada, "Bu kapsamda, 25 Kasım 2019 tarihinde alınan karar gereği şehir merkezimiz ve ilçelerimizde ülkemizde tescil edilmiş olsun veya olmasın, şehirlerarası kara yollarında yolcu ve eşya taşımalarında kullanılan taşıtlarda, 1 Aralık 2019 ve 1 Nisan 2020 tarihleri arasında kış lastiği kullanma zorunluluğu getirilmiştir" denildi.

Sözü edilen tarihler arasında, şehir merkezi, ilçelerde, şehirler arası kara yollarında yolcu ve eşya taşımalarında kullanılan taşıtlarda kış lastiği görülmemesi halinde ceza uygulanacağı kaydedildi. - MALATYA

Malatya Valiliği, Aralık, Güncel

Kaynak: İHA

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