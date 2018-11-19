Karabük Valiliği
tarafından zorunlu kış lastiği uygulamasının 1 Aralık
'ta başlayacağı bildirildi.
Valilikten yapılan açıklamada, Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı'nın denetim konulu genelgesinde otomobillerde 1 Aralık- 1 Nisan
tarihleri arasında kış lastiği kullanımının zorunlu olduğu belirtildi.
Zorunlu kış lastiği uygulamasının 1 Aralık'ta başlayacağı ifade edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:
"Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı'nın 27.11.2012 tarih ve 2012/KDGM-07/ Denetim konulu Genelgesi 1/b bendinde belirtilen 'Ülkemizde tescil edilmiş olsun veya olmasın şehirlerarası kara yollarında seyreden tüm kamyon, çekici, tanker, otobüs, minibüs ve kamyonet türü araçlar ile Karayolu Taşıma Yönetmeliği uyarınca (A) türü yetki belgelerine kayıtlı otomobillerde her yılın 1 Aralık ile takip eden yılın 1 Nisan tarihleri arasında kalan dört aylık dönemde kış lastiği kullanılması zorunludur.' denilmiş, 1/d bendinde ise 'Her yılın 1 Aralık ile takip eden yılın 1 Nisan tarihleri arasında kalan dört aylık dönemle ve varsa Bakanlıkça belirlenen artırımlı sürelerle sınırlı olmak üzere şehir içi taşımacılıkta kış lastiği uygulaması ile ilgili hususlar ortalama yerel sıcaklıklar dikkate alınarak ilgili valiliklerce belirlenir.' genelgenin 1/d bendi gereğince şehirlerarası ve şehir içi tüm taşımacılıkta, 01 Aralık 2018-01 Nisan 2019 tarihleri arasında kış lastiği kullanmalarının zorunlu olması kararı alınmıştır."
Karabük Valiliği,1 Nisan,Aralık
19 Kasım 2018 Pazartesi 13:43