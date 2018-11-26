Kış Lastiği Uygulaması

Bursa
Valiliği zorunlu kış lastiği uygulamasının 1 Aralık
'ta başlayacağını bildirdi.
Valilikten yapılan açıklamada, Ulaştırma ve Alt Yapı Bakanlığı'nın Kış Lastiği Kullanma Zorunluluğu ile ilgili usul ve esaslar hakkında tebliğine göre şehirlerarası karayollarında yolcu ve eşya taşımalarında kullanılan taşıtlarda 1 Aralık- 1 Nisan
tarihlerinde kış lastiği kullanımının zorunlu olduğu belirtildi.
Bursa sınırları içinde faaliyet gösteren yolcu ve eşya taşınmasında kullanılan ticari araçlarda da 1 Aralık-1 Mart tarihlerinde kış lastiği uygulamasının zorunlu hale geldiği aktarılan açıklamada, kamyon, çekici, tanker, otobüs türü araçların tahrikli dingilleri üzerindeki tüm lastiklerinin, kamyonet, minibüs ve ticari otomobillerin tüm lastiklerinin kış lastiği olması gerektiği vurgulandı.
Kış lastiği bulunmayan araçların, lastiklerini uygun hale getirebilecekleri en yakın yerleşim birimine kadar gitmelerine denetimle görevli olanlar tarafından izin verileceği bildirilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:
"Trafik İdari Para Cezası karar tutanağının tebliği yapılacağından, lastiklerini uygun hale getirebilecekleri en yakın yerleşim birimine kadar gitmelerini temin etmek amacıyla araç sürücüsüne güzergah ve yerleşim yeri bilgilerini de içeren izin belgesi verilecektir. Ayrıca, izin verilen yerleşim yerinin adı trafik idari para cezası karar tutanağında da belirtilecektir.Kış lastiği kullanması zorunlu olduğu halde kullanmayan işletenler için 2918 Sayılı Karayolları Trafik Kanununun 65/A maddesinde belirtilen para cezası uygulanacaktır.İl Emniyet Müdürlüğü, İl Jandarma Komutanlığı, trafik ekipleri ve belediyeler tarafından gerekli denetimler yapılacak, kurallara ve alınan kararlara aykırılıkların tespiti halinde yasal işlem uygulanacaktır."
1 Nisan,Bursa,Aralık
26 Kasım 2018 Pazartesi 19:04