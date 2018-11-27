Bursa
Şoförler Odası Başkanı Hasan Topçu
, ticari amaçla yük ve yolcu taşımacılığı yapan sürücüleri, 1 Aralık
2018 tarihinde başlayacak zorunlu kış lastiği uygulaması konusunda uyardı.
Topçu, yaptığı yazılı açıklamada, kış lastiği uygulamasının can ve mal güvenliği açısından önemli olduğunu vurgulayarak, şunları kaydetti:
"Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'nın 'Kış Lastiği Kullanma Zorunluluğu ile ilgili Usul ve Esaslar Hakkında Tebliği' ile şehirlerarası karayollarında yolcu ve eşya taşımalarında kullanılan taşıtlarda, her yılın 1 Aralık ile takip eden yılın 1 Nisan
tarihlerinde kış lastiği kullanılması zorunluluğu getirilmiş olup, Bursa Valiliğimizin de ilan ettiği üzere, ilimiz sınırlarında faaliyet gösteren yolcu ve eşya taşınmasında kullanılan ticari araçlarda da 1 Aralık 2018-1 Mart 2019 tarihlerinde kış lastiği uygulaması yapılacaktır. Sürücülerin can ve mal güvenliği açısından kış lastiği kullanmaya hassasiyet göstermeleri çok önemlidir. Ayrıca yapılacak denetimlerde ticari araçlarına kış lastiği taktırmayanlara 715 lira para cezası kesileceğini de hatırlatmak isterim."
Yük ve yolcu taşımacılığı yapanlar dışındaki hususi araçlar için uygulamanın zorunlu olmadığını ancak can ve mal güvenliği açısından güvenli seyahat için kış şartlarında tüm araçlarda kış lastiği kullanılması gerektiğini vurgulayan Topçu, "Kış şartlarına uygun önlemini almayan, kış lastiği olmayan araçlar yolu kapatmak, kazalara neden olmak gibi olumsuzluklara sebebiyet vermektedir. Kış lastikleri 7 derecenin altındaki sıcaklıklarda, ıslak, karlı ve çamurlu zeminlerde yaz lastiklerine oranla çok daha iyi yol tutuşu ve yol güvenliği sağlar." ifadelerini kullandı.
Topçu, sürücülere, yaklaşan kış öncesi araç bakımlarını yaptırmaları konusunda da hatırlatmada bulundu.
Hasan Topçu,Aralık,Bursa