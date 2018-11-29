Kış Lastiği Uygulaması Başlıyor

Şehirler arası yük ve yolcu taşıyan ticari araçlar için zorunlu kış lastiği uygulaması 1 Aralık
'ta devreye girecek. Malatya
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, şehirler arası yük ve yolcu taşıyan ticari araçlar için zorunlu kış lastiği uygulaması 1 Aralık'ta başlayacağı ve 1 Nisan
2019'a kadar devam edeceği belirtildi.
Kış mevsiminde iklim şartlarına uygun lastik kullanmayan araçların kaymasıyla kara yollarında trafik kazalarının meydana geldiği, bu kazaların bazılarının ise ölüm ya da yaralanmayla sonuçlandığına işaret edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:
"Kış lastiğinin, aracı artı 7 derecenin altındaki hava şartlarında karışımındaki silikon sayesinde yola tutunma özelliğiyle ıslak, buzlu, karlı zeminlerde ve gizli buzlanmalarda araç duruş emniyetinin arttırır. Aracın daha kısa mesafede durmasını sağlayarak can ve mal güvenliğini korur. Bu nedenle sürücülerin soğuk hava şartlarında, karlı ve buzlu yollarda güvenli bir trafik ortamında seyahat edilebilmelerini sağlamak, lastik kaynaklı trafik kazalarını ve trafik kazası neticesi ölüm ve yaralanmaları en aza indirmek amacıyla kış lastiği kullanmaları halinde hem kendi can güvenliklerini sağlamış hem de diğer kullanıcıların güvenli seyahat etmelerine yardımcı olacaktır."
Bu arada kış lastiği kullanımının zorunlu olduğu dönemde ticari araçlara yönelik yapılacak denetimlerde, 2018 yılı için 625 lira idari para cezası kesilecek.
29 Kasım 2018 Perşembe 14:01