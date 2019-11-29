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"Kış lastiği" uygulaması lastikçilerde yoğunluk oluşturdu

Kırklareli'nde, şehirler arası yük ve yolcu taşıyan ticari araçlar için 1 Aralık'ta başlayacak zorunlu kış lastiği uygulaması nedeniyle oto lastikçilerinin mesaisi arttı.

29.11.2019 13:58 | Son Güncelleme: 29.11.2019 14:17
'nde, şehirler arası yük ve yolcu taşıyan ticari araçlar için 1 'ta başlayacak zorunlu kış lastiği uygulaması nedeniyle oto lastikçilerinin mesaisi arttı.
Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığınca, 2017 yılında Kış Lastiği Kullanma Zorunluluğu ile İlgili Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ kapsamında ticari araçlar için zorunlu hale getirilen uygulamanın başlamasına günler kala araçlarına kış lastiği taktırmak isteyen sürücüler, sanayi sitelerindeki lastikçilerde yoğunluk oluşturdu.
Lastikçi Emrah El, AA muhabirine yaptığı açıklamada, son bir haftadır yoğunluğun arttığını söyledi.
Günde yaklaşık 35 aracın lastik değişimini yaptıklarını belirten El, zaman zaman yoğunluk nedeniyle mesailerini gece de sürdürdüklerini kaydetti.
Araçlarda kış lastiğinin büyük önem taşıdığını dile getiren El, şunları ifade etti:
"Kış lastiği yoğunluğumuz başladı. Müşterilerimiz bu konuda bilinçli. 1 Aralık tarihini beklemeden değişimlere başladı. Yoğunluktan çok memnunuz. Geçen yıla göre bu yıl daha hareketli geçiyor. Kış lastiği öncelikli olarak insan için önemli. İnsanlar bile kışın yere daha sağlam basmak için kışlık ayakkabı giyiyorsa araçların da yola daha iyi tutunması ve kaymaması için kış lastiği önemli. İnsanlar eskisi gibi 'Önemli değil, takmasak da olur.' demiyor. Herkes kış lastiğinin ne kadar önemli olduğunun bilincinde."
Sürücü Burak Demir de aracına kış lastiği taktırmak için sıra beklediğini söyledi.

Kırklareli, Aralık, Güncel

Kaynak: AA

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