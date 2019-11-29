Haberler » Güncel » 'Kış lastiği' uygulaması lastikçilerde yoğunluk oluşturdu - KIRKLARELİ - Haber

"Kış lastiği" uygulaması lastikçilerde yoğunluk oluşturdu - KIRKLARELİ

Kırklareli'nde, şehirler arası yük ve yolcu taşıyan ticari araçlar için 1 Aralık'ta başlayacak zorunlu kış lastiği uygulaması nedeniyle oto lastikçilerinin mesaisi arttı.

29.11.2019 14:37 | Son Güncelleme: 29.11.2019 14:40
'nde, şehirler arası yük ve yolcu taşıyan ticari araçlar için 1 'ta başlayacak zorunlu kış lastiği uygulaması nedeniyle oto lastikçilerinin mesaisi arttı.
Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığınca, 2017 yılında Kış Lastiği Kullanma Zorunluluğu ile İlgili Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ kapsamında ticari araçlar için zorunlu hale getirilen uygulamanın başlamasına günler kala araçlarına kış lastiği taktırmak isteyen sürücüler, sanayi sitelerindeki lastikçilerde yoğunluk oluşturdu.
Lastikçi Emrah El, AA muhabirine yaptığı açıklamada, son bir haftadır yoğunluğun arttığını söyledi.
Günde yaklaşık 35 aracın lastik değişimini yaptıklarını belirten El, zaman zaman yoğunluk nedeniyle mesailerini gece de sürdürdüklerini kaydetti.
Araçlarda kış lastiğinin büyük önem taşıdığını dile getiren El, şunları ifade etti:
"Kış lastiği yoğunluğumuz başladı. Müşterilerimiz bu konuda bilinçli. 1 Aralık tarihini beklemeden değişimlere başladı. Yoğunluktan çok memnunuz. Geçen yıla göre bu yıl daha hareketli geçiyor. Kış lastiği öncelikli olarak insan için önemli. İnsanlar bile kışın yere daha sağlam basmak için kışlık ayakkabı giyiyorsa araçların da yola daha iyi tutunması ve kaymaması için kış lastiği önemli. İnsanlar eskisi gibi 'Önemli değil, takmasak da olur.' demiyor. Herkes kış lastiğinin ne kadar önemli olduğunun bilincinde."
Sürücü Burak Demir de aracına kış lastiği taktırmak için sıra beklediğini söyledi.

Kırklareli, Aralık, Güncel

Kaynak: AA


Son Dakika Güncel Haberleri
15:18 Diyarbakır annelerine destek ziyaretleri sürüyor
15:17 Ayşe Tuba'nın son feryadı: Öldüğümde mi bana yardım edeceksiniz?
15:17 Şapinuva Antik Kenti'nde 3500 yıllık insan kafatası ve uyluk kemiği bulundu
15:16 İspanyol Büyükelçiden Vali Karaloğlu'na ziyaret
15:11 Gölbaşı Belediyesi metruk binaların yıkımını gerçekleştirdi
14:59 Denizli Fashion Week renkli finalle sona erdi
14:41 Murat Karayılan'dan terör örgütü YPG/PKK'ya alçak talimat: Siyasilere suikast yapın
14:22 AVM'de indirim için saatlerce bekleyenler alkışla protesto etti
14:16 İmar planlarının görüşüldüğü İBB Meclisi'nde "Özür dile" gerginliği tartışmalara neden oldu
14:10 Son dakika: Sağlık Bakanlığı'na alınacak 17 bin 689 personelin alım tarihi belli oldu
14:00 Cinsel içerikli paylaşımıyla gündem olan Ömür Gedik, mayosu üzerinden gönderme yaptı
11:30 Balon balığının ilaç için ihraç edileceği haberi balıkçıları sevindirdi: Günde bin lira kazanacaklar
10:41 Apartman sakini, tartıştığı kapıcıya kurşun yağdırdı! Olay anı kamerada
10:23 Türk mühendisler geliştirdi, dünya devleri almak için sıraya girdi
07:41 Türk bayrağını öpüp alnına koyan yaşlı kadın duygulandırdı
29.11.2019 15:18:51