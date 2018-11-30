Kış Lastiği" Yoğunluğu

30 Kasım 2018 Cuma 16:55



30 Kasım 2018 Cuma 16:55

Şehirler arası yük ve yolcu taşıyan ticari araçlar için yarın başlayacak zorunlu kış lastiği uygulaması nedeniyle Kırklareli'ndeki satış yeri ve tamircilerde yoğunluk yaşanıyor.Oto lastikçisi Erdem Semerci, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kış lastiği zorunluluğunun yarın başlayacağını anımsattı.Semerci, sürücülerin işlerini son güne bırakmaları dolayısıyla yoğunluk yaşadıklarını ifade etti.Bölgede kış şartlarının da oldukça ağır geçtiğini hatırlatan Semerci, günde yaklaşık 50 aracın lastik değişimini yaptıklarını belirtti.Sürücülerin işlerini son güne de bıraksa duyarlı olduğunu aktaran Semerci, "Uygulamaların ve cezaların yanı sıra can ve mal güvenliği için kış lastiği takılmasını tavsiye ederim. Yarından itibaren kış lastiği kullanılması zorunlu hale gelecek. Tekirdağ ve İstanbul tüm araçlarda bunu zorunlu kıldı. Kırklareli Valiliği'nin de mevsim şartlarından dolayı hususi araçlarda da uygulamayı zorunlu kılacağını düşünüyorum. Yoğunluktan çok memnunuz. " diye konuştu.Kırklareli Şoförler ve Otomobilciler Odası Başkanı Ali Fuat Şeker de tüm sürücülerin bir an önce araçlarına kış lastiği taktırması önerisinde bulundu.