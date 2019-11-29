Haberler » Ekonomi » Kış lastiğine ilgi yüzde 71 arttı - Ekonomi

Kış lastiğine ilgi yüzde 71 arttı

Kış lastiği uygulamasına sayılı günler kala talep arttı.

29.11.2019 13:17 | Son Güncelleme: 29.11.2019 13:22Kış lastiğine ilgi yüzde 71 arttı
Kış lastiği uygulamasına sayılı günler kala talep arttı. Bir online alışveriş sitesinin Ekim ayı verilerine göre kış lastiği ilanlarına ilgi önceki aya oranla yüzde 71 artmış oldu.

Kış ayının gelmesi ile birlikte ticari araçlarda zorunlu kılınan kış lastiği uygulamasına sayılı günler kala talep arttı. Olumsuz hava koşullarında yaşanabilecek trafik kazalarını önlemek, karlı ve buz tutan yollarda kalmamak için tercih edilen kış lastikleri, hem araç içinde bulunanların güvenli yolculuk yapmasını sağlıyor hem de diğer araçların emniyeti açısından büyük önem taşıyor. Bir online alışveriş sitesinin Ekim ayı verilerine göre kış lastiği ilanlarına ilgi önceki aya oranla yüzde 71 arttı.

Online alışveriş sitesinin verilerine göre 'kış lastiği' ilanlarının görüntülenmesi geçen aya oranla da yüzde 71 arttı. Kış koşullarında zorlu şartlara uyum sağlayarak sürüş güvenliğini artıran kış lastiği ilanlarının aranması da bir önceki aya göre yüzde 58 oranında artış gösterdi. Ankara, Istanbul, Bursa, Kayseri, Erzurum en fazla kış lastiği ilanı görüntüleyen iller oldu. Ticari araçlar için zorunlu kış lastiği kullanımı 1 Aralık'da başlayıp 1 Nisan tarihinde son bulacak. - İSTANBUL

İstanbul, Ekonomi

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Haberleri
13:40 Avro Bölgesi'nde işsizlik ekimde geriledi
13:29 Borsa ilk yarıda yatay
13:28 Manisalı genç girişimciler Akhisar'da buluştu
13:26 Serbest piyasada altın fiyatları
13:22 Manisa'dan 32 ülkeye Sultaniye üzüm ihracatı
10:41 Apartman sakini, tartıştığı kapıcıya kurşun yağdırdı! Olay anı kamerada
10:23 Türk mühendisler geliştirdi, dünya devleri almak için sıraya girdi
09:57 Alışveriş çılgınlığı kargo şirketini vurdu, günlerdir dağıtım yapılamıyor
08:22 Genç oyuncu Yüsra Geyik, mini elbiseli pozunu paylaştı
07:41 Türk bayrağını öpüp alnına koyan yaşlı kadın duygulandırdı
18:00 Yıllarca para ödedi, Tapu Müdürlüğü'nde evinin üçüncü bir şahsa satıldığını öğrendi!
17:44 Mark Mobius: Türkiye'de teknoloji şirketlerine yatırım yapmayı düşünüyoruz
29.11.2019 13:42:02