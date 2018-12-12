Kış Lastiklerinde "Kar Tanesi" İşareti Zorunluluğu

Kırıkkale
İl Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan yazılı açıklamada, minibüs, otomobil ve kamyonet türü araçların lastiklerinin yanaklarında "M+S" işareti veya "M+S" işareti ile birlikte "kar tanesi" (snowflake) işareti veya sadece "kar tanesi" (snowflake) işaretinin bulunması gerektiği belirtildi.
Kırıkkale İl Emniyet Müdürlüğü tarafından yazılı açıklamada, "Kırıkkale'de yük taşımacılığında ticari olarak kullanılan kamyon, çekici, tanker ve kamyonet türü araçlar ile ticari yolcu taşımacılığı yapan otobüs, minibüs ve otomobillerin her yılın 1 Aralık
ile takip eden yılın 1 Nisan
tarihleri arasında kalan dört aylık dönemde kış lastiği kullanılması zorunludur. Kamyon, çekici, tanker ve otobüs türü araçların tahrikli dingilleri üzerindeki tüm lastiklerinin; kamyonet, minibüs ve otomobillerin tüm lastiklerinin; ayrıca seyir esnasında değiştirilmek zorunda kalınan lastiklerin yerine takılacak lastiklerin kış lastiği olması zorunludur. Kış lastiğinin zorunlu olduğu süre içerisinde; kamyon, çekici, tanker ve otobüs türü araçların lastiklerinin yanaklarında (M+S) işareti; minibüs, otomobil ve kamyonet türü araçların lastiklerinin yanaklarında ise M+S işareti veya M+S işareti ile birlikte 'kar tanesi' 'snowflake' işareti veya sadece 'kar tanesi' (snowflake) işareti aranacaktır. Sadece buzlu zeminlerde kullanılabilen çivili lastikler de kış lastiği yerine geçer. Seyir esnasında değiştirilmek zorunda kalınan lastiklerin yerine takılacak lastiklerin de kış lastiği olması zorunludur" denildi. - KIRIKKALE
Kırıkkale
12 Aralık 2018 Çarşamba 12:06