Kış Makyajının Öne Çıkan Renkleri

Kış döneminin öne çıkan trendi olan doğal görünümlü makyaj için, ten renginize uygun pastel ve açık tonları tercih etmelisiniz. Gözlerinizde kullanacağınız açık şeftali tonlarındaki farlardan, cildinizi olduğundan daha pürüzsüz gösterecek kapatıcılara ve yüzünüze hafif ışıltı katacak aydınlatıcılara kadar birçok seçenek, kış mevsiminde sade ama bakımlı olmanıza yardımcı olacak.Yok gibi makyaj ile doğallığınızı koruyunKış makyajı yaparken yüzünüzdeki doğal hatları korumaya özen göstermelisiniz. Toprak tonlarından şeftali tonlarına kadar birçok rengi mat ve parıltılı olarak aynı palette bulabileceğiniz gibi şeftali tonlarındaki farlarıyla gözlerinizin daha da ışıltılı görünmesini sağlayabilirsiniz.Mat görünümlü dudaklarKış makyajının bir diğer vazgeçilmezi mat rujlar. Yoğun olarak kullanacağınız maskaranızı, doğal görünümlü rujlarla dengeleyebilirsiniz Soğuk havanın da etkisiyle gün boyu nemli olan ve doğal görünen rujlar kış aylarında sıklıkla tercih ediliyor.