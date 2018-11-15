15 Kasım 2018, 17:45
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Kış Makyajının Öne Çıkan Renkleri

Kış Makyajının Öne Çıkan Renkleri

Bu kış makyajımızda ön plana çıkan sıcak renkler, soğuk havayı dağıtıyor. Son dönemin öne çıkan makyaj trendleri arasında yer alan, doğal görünümlü makyajlar halen popülerliğini koruyor. Pürüzsüz bir ten, mat dudaklar, dolgun kirpikler ve aydınlatıcılar ile bu kışın makyaj trendini yakalamanız çok kolay olacak.



Kış döneminin öne çıkan trendi olan doğal görünümlü makyaj için, ten renginize uygun pastel ve açık tonları tercih etmelisiniz. Gözlerinizde kullanacağınız açık şeftali tonlarındaki farlardan, cildinizi olduğundan daha pürüzsüz gösterecek kapatıcılara ve yüzünüze hafif ışıltı katacak aydınlatıcılara kadar birçok seçenek, kış mevsiminde sade ama bakımlı olmanıza yardımcı olacak. 

Yok gibi makyaj ile doğallığınızı koruyun 

Kış makyajı yaparken yüzünüzdeki doğal hatları korumaya özen göstermelisiniz. Toprak tonlarından şeftali tonlarına kadar birçok rengi mat ve parıltılı olarak aynı palette bulabileceğiniz gibi  şeftali tonlarındaki farlarıyla gözlerinizin daha da ışıltılı görünmesini sağlayabilirsiniz.

Mat görünümlü dudaklar 

Kış makyajının bir diğer vazgeçilmezi mat rujlar. Yoğun olarak kullanacağınız maskaranızı, doğal görünümlü rujlarla dengeleyebilirsiniz Soğuk havanın da etkisiyle gün boyu nemli olan ve doğal görünen rujlar kış aylarında sıklıkla tercih ediliyor.