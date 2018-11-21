Kırklareli
'nde kış mevsiminde alınacak tedbirler görüşüldü.
Kırklareli Valisi Osman Bilgin başkanlığında valilik toplantı salonundaki toplantıda, trafik kazalarını azaltabilecek tedbirler, uygulamalar, yol çalışmaları ve müdahale planı gibi konular değerlendirildi.
Bilgin, burada yaptığı konuşmada, kış mevsiminde ilgili kurumların tedbirlerini aldığını ifade etti.
Vatandaşların can ve mal kaybını önlemek amacıyla gece gündüz demeden çalıştıklarını belirten Bilgin, vatandaşlardan tedbirli olmalarını istedi.
Kırklareli
21 Kasım 2018 Çarşamba 13:18