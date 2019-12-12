Haberler » Güncel » Kış mevsiminde alınacak trafik tedbirleri görüşüldü - Haber

Kış mevsiminde alınacak trafik tedbirleri görüşüldü

Kış mevsiminin başlamasıyla birlikte Adıyaman genelinde olumsuz hava koşulları dolayısıyla meydana gelebilecek olumsuzlukları önlemek için Vali Aykut Pekmez başkanlığında toplantı yapıldı.

12.12.2019 16:53 | Son Güncelleme: 12.12.2019 16:58Kış mevsiminde alınacak trafik tedbirleri görüşüldü
Kış mevsiminin başlamasıyla birlikte genelinde olumsuz hava koşulları dolayısıyla meydana gelebilecek olumsuzlukları önlemek için Vali Aykut Pekmez başkanlığında toplantı yapıldı.

Toplantıya, Belediye Başkan Vekili Reşit Bilgin, Vali Yardımcısı Ayhan Akpay, İl Emniyet Müdürü İbrahim Ergüder, İl Komutan Vekili Yarbay Zafer Yener ve diğer yetkililer katıldı.

Toplantıda 2019-2020 yılı kış mevsiminin çetin geçmesi ihtimali göz önünde bulundurularak yağmur, kar yağışı, tipi, buzlanma ve sis hallerinde trafik güvenliğinin sağlanmasına yönelik alınması gereken tedbirler ve karla mücadelede kurum ve kuruluşlar arasında koordinasyonun sağlanması konuları masaya yatırıldı.

İl Jandarma Komutanlığı ve Trafik Şube Müdürlüğü tarafından kış mevsimi ile ilgili alınması gereken önlemlerin katılımcılara anlatıldığı sunumun yapıldığı toplantıda ayrıca, kış mevsiminde Adıyaman'da, trafik güvenliğinin sağlanabilmesi için alınacak tedbirler, yerleşim yeri dışında alınacak trafik tedbirleri, terminallerde alınacak trafik tedbirleri ve denetimde görevli personel ve ekip araçları ile ilgili trafik güvenliğini sağlayacak çalışmalar değerlendirildi. - ADIYAMAN

İbrahim Ergüder, Ayhan Akpay, Jandarma, Adıyaman, Güncel

Kaynak: İHA

Güncel

Son Dakika Haberleri

18:58 Balıkesir'de kaçak içki operasyonunda 3 şüpheli yakalandı - Haber
18:57 Çavuşoğlu - Burita ortak basın toplantısı - RABAT - Haber
18:56 Midilli Adası'na 48 saatte 500'den fazla düzensiz göçmen çıktı - Haber
18:56 Savunma Sanayii İcra Komitesi: "Bazı ülkelerin ülkemiz savunma sanayiini kısıtlama veya engelleme... - Haber
18:54 Galatasaray kafilesi İstanbul'a döndü - Haber
17:57 Gökçek, "masör" iddialarına cevap verdi: İftirayı atanı biliyorum - Haber
17:15 Mert'in ölümüne neden olan o parça otopsiyle çıkarıldı - Haber
16:56 Okul yakınındaki bakkalda satılan "şırınga çikolatalar" toplatıldı - Haber
16:52 Açık cezaevinden izinli çıkıp firar etti, uyuşturucudan tutuklandı - Haber
16:50 Görenler hayretler içinde kaldı! Boyundan büyük balığı taşımakta zorlandı - Haber
12.12.2019 19:01:30