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Kış mevsiminde şelaleler hayran bırakıyor

Ordu'nun Kabadüz ilçesi doğal güzelliğiyle dikkat çeken Dikilitaş ve Gerce Şelaleleri, kış mevsiminde görenleri hayran bırakıyor.

16.12.2019 09:15 | Son Güncelleme: 16.12.2019 09:16
'nun ilçesi doğal güzelliğiyle dikkat çeken ve Gerce Şelaleleri, kış mevsiminde görenleri hayran bırakıyor.
İlçenin Gümüşdere Mahallesi'nde 40 metre yükseklikten dökülen Dikilitaş Şelalesi ile Çambaşı Yaylası'nın eteğinde bulunan ve kısmen donan Gerce Şelalesi ziyaretçilerine bambaşka bir güzellik sunuyor.
2 bin rakımlı Çambaşı Yaylası'nın hemen eteğinde bulunan Gerçe Şelalesi'nin bir kısmı buzla kaplandı. Etrafı ladin ormanlarıyla çevrili şelalenin devamındaki göllerde etkili olan soğuk hava nedeniyle kısmen dondu.
Öte yandan ilçenin Gümüşdere Mahallesi'nde bulunan Dikilitaş Şelalesi'nin 40 metreden dökülen suyu seyrine doyumsuz manzara oluşturdu.
(İHA)
Kış mevsiminde şelaleler hayran bırakıyor

Çambaşı Yaylası, Dikilitaş, Kabadüz, Ordu, Güncel

Kaynak: İHA


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