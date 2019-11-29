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Kış mevsiminde trafik denetimleri sıklaştırılacak

Can ve mal güvenliği için kış aylarında gerekli tedbirlerin alınarak denetimlerin sıklaştırılacağını söyleyen Vali Ahmet Deniz, özellikle taşımalı eğitim için kullanılan araçlara ve sürücülerine yönelik denetimlerin eksiksiz yapılmasını isteyerek, "Eksiği olan araç ve sürücülerini...

29.11.2019 14:44 | Son Güncelleme: 29.11.2019 14:49Kış mevsiminde trafik denetimleri sıklaştırılacak
Can ve mal güvenliği için kış aylarında gerekli tedbirlerin alınarak denetimlerin sıklaştırılacağını söyleyen Vali Ahmet Deniz, özellikle taşımalı eğitim için kullanılan araçlara ve sürücülerine yönelik denetimlerin eksiksiz yapılmasını isteyerek, "Eksiği olan araç ve sürücülerini affetmeyeceğiz" dedi.

2019-2020 yılı kış mevsiminde alınacak trafik tedbirleri, Vali Ahmet Deniz başkanlığında Vali Yardımcısı Ünal Çakıcı, ilgili kamu kurum ve kuruluşları temsilcilerinin katılımıyla gerçekleştirilen toplantıda ele alındı.

Valilik Brifing Salonunda yapılan toplantıda İl Emniyet Müdürlüğü, İl Jandarma Komutanlığı ve Karayolları 2. Bölge Müdürlüğü tarafından yapılan sunumlarla alınacak tedbirler, ilgili kurumlar arasında sağlanacak koordinasyon ve yapılması gereken çalışmalar hakkında bilgiler verildi.

Tedbirlerimizi alıp, planlamamızı yapalım

Toplantının asıl amacının kış öncesi alınacak tedbir ve çalışmalarla ilgili kurumların koordinasyonunun sağlanması olduğunu belirten Vali Deniz, Manisa genelinde kış aylarında belirli noktalarda sıkıntı yaşandığını, geçmişteki tecrübelerden faydalanarak gerekli tedbirleri alacaklarını söyledi. "Can ve mal kayıplarının önüne geçebilmek için hazır olmak önemli" diyen Vali Deniz, sözlerini şöyle sürdürdü: "Şimdiden tedbirlerimizi alıp, planlamamızı yapalım. Meteoroloji, olumsuz hava koşullarında gerekli uyarıları yapıyor. Vatandaşların sıkıntı yaşamaması için işbirliği içerisinde çalışıp denetimlerimizi yapalım. Trafik kurallarına uymayan kış hazırlığını yapamayan araçlar varsa bunlara da gerekli işlemleri yapacağız. Geçmişteki tecrübelerimizden faydalanarak tedbirlerimizi alıp, gerekli denetimleri sağlayacağız."

Eksiği olan araç sürücüleri affedilmeyecek

Eğitim alanında özellikle de taşımalı eğitim verilen yerlerde gerekli tedbirlerin alınmasını isteyen Vali Deniz, "Özellikle taşımalı araçların denetim ve kontrolü konusunda hassasiyetle duracağız. Bu araçlarda eksiği olanları affetmiyor, gerekli işlemleri yapıyoruz. Çocuklarımızın güvenliği önemli" dedi. Toplantı, görüş ve önerilerin ele alınmasının ardından sona erdi. - MANİSA

Emniyet Müdürlüğü, Güncel

Kaynak: İHA

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