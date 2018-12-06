Kış Mevsiminin Vazgeçilmezi 'Ravanda Şerbeti'

06 Aralık 2018 Perşembe 10:30



06 Aralık 2018 Perşembe 10:30

Kahramanmaraş'ta şıra kültürünün içinde yer alan 'Ravanda Şerbeti' kış mevsiminin vazgeçilmez içecekleri arasında yer alıyor. Bir pastane tarafından büyük kazanlarda hazırlanan şerbet, soğuk kış günü vatandaşlara ikram edildi.Kahramanmaraş'ta bağ bozumu denilen dönemde üzümden elde edilen pekmez, pestil, bastık ve sucuk gibi ürünlerin yanı sıra ravanda da elde ediliyor.Özellikle kentin kırsal kesimlerde hazırlanan ravanda şerbeti, Osmanlı döneminden günümüze kadar uzanıyor. Kabarcık üzümlerin toplanması ve süzülmesiyle elde edilen kente has lezzet, ortalama üç gün güneş ışığında bekletildikten sonra ortaya çıkıyor.Sağlık açısından vitamin deposu olduğu belirtilen şerbet, mideyi rahatlattığı ferahlık da veriyor.Kahramanmaraş Kervan Pastaneleri tarafından hazırlanan ravanda şerbeti, büyük kazana bırakılarak soğuk kış günü vatandaşlara ikram edildi.İş yeri sahibi Sami Kervancıoğlu, hazırladıkları şerbeti yoldan geçenlere bardak bardak dağıttı.Şerbetin sağlık açısından faydalı olduğunu söyleyen Kervancıoğlu, "Kahramanmaraş biliyorsunuz bir dondurma şehri. Buda Kahramanmaraş'ın bir değeri. İnsanımızın sağlığına değer katan bir şerbettir. Şerbetimize yoğun bir ilgi var, Osmanlı kültürünü yaşıyoruz. Bakır kazan ve bakır sürahilerimizle birlikte çok değerli ravanda şerbetimizi ikram ediyoruz" dedi.Ravanda şerbetinin hem kış, hem de yaz mevsiminde tüketildiğini söyleyen Mustafa Pekel ise "Ravanda şerbeti bizim bağ bozumu dediğimiz zamanda sucuklar ve pekmezlerin çıkarılmasından sonra elde edilen bir üründür. Bu üzüm ve teh diye tabir ettiğimiz şey birbirinden ayrılır. Üzümün en iyi ve en ballı olan bölümünden ravanda şerbeti elde edilir. Şerbetimizi hem kış, hem de yaz mevsiminden tüketebilirsiniz" diye konuştu. Kahramanmaraşlılar ise şerbeti sık sık tükettiklerini belirtti. - KAHRAMANMARAŞ